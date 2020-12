Alessandra Amoroso torna ad Amici 2020: l’idea di Maria De Filippi

L’appuntamento con il daytime di Amici 2020 è appena iniziato ma Maria De Filippi è già al lavoro sul Serale, che andrà in onda in prima serata in primavera. Secondo quanto rivela il settimanale Vero la conduttrice Mediaset sogna di avere tra i giurati Alessandra Amoroso.

Maria De Filippi è da tempo legata a Sandrina e dopo averla ospitata nella prima puntata della nuova edizione del pomeridiano è pronta ad accoglierla anche in prima serata. Un ruolo non del tutto nuovo per l’Amoroso, già giurata della trasmissione nel 2018.

In attesa del nuovo album – che al momento non ha una data d’uscita – Alessandra Amoroso potrebbe giudicare i nuovi talenti di Amici. Stando ai gossip insieme alla 34enne ci saranno molto probabilmente anche altri ex della trasmissione come Annalisa Scarrone e Elodie Di Patrizi.

Si parla pure di un coinvolgimento di Andreas Muller, il ballerino che ha vinto Amici nel 2017. Di recente però il ragazzo ha deciso di abbandonare la squadra di professionisti per dedicarsi a nuovi progetti top secret. Decisione presa con il benestare della compagna e collega Veronica Peparini.

Il Serale di Amici andrà in onda su Canale 5 nella primavera 2021. Al momento non è stata ancora stabilita una data di partenza ufficiale.

Cosa fa oggi Alessandra Amoroso

Dopo il grande successo di Karaoke, la hit estiva con i Boomdabash, Alessandra Amoroso è al lavoro sul nuovo album. L’ultimo lavoro discografico risale al 2018. Successivamente ha inciso il pezzo Mambo Salentino, sempre con i Boomdabash. Per un periodo Sandrina si è dedicata solo ed esclusivamente alla sua vita privata.

Nonostante i progetti di matrimonio e famiglia lo scorso anno è finita la storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Quest’ultimo è un produttore musicale che l’Amoroso ha conosciuto dietro le quinte di Amici, durante una delle sue ospitate.

Un amore importante, con tanto di convivenza, finito male. I diretti interessati non hanno mai svelato i motivi della rottura. La coppia ha sempre vissuto nel massimo riserbo la relazione senza curarsi dell’interesse di fan e appassionati di gossip. Oggi Alessandra è single.