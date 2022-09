Alessandra Amoroso e Aiello “stanno insieme”. Il gossip è esploso lungo la mattinata di domenica 18 settembre. Sui social hanno iniziato a circolare centinaia di commenti che vorrebbero i due artisti vicini sentimentalmente. E in effetti diversi indizi spingono a credere che qualcosa che vada oltre la semplice amicizia ci sia tra i due. Ma si proceda con ordine: “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, dichiarò il 37enne cosentino nel 2020, in una chiacchierata concessa a Radio Zeta. Da allora, i due pare proprio che non si siano più persi di vista.

Aiello e Alessandra amoroso hanno del genere da novembre 2020 (data di questa intervista) e noi lo scopriamo solo ora, CHE TEMPISMO pic.twitter.com/NrjhmzEHpa — Giusymc98 ????????????????CL16 ???? (@giusymc98) September 17, 2022

Su Twitter, in queste ore, migliaia di fan assicurano che Alessandra e Antonio (nome all’anagrafe di Aiello) stanno insieme. A riprova di ciò sono spuntati una serie di foto, video e retroscena alquanto curiosi. Unendo i pezzi del puzzle, si è scoperto che entrambi sono stati presenti l’uno ai concerti dell’altra. A ciò si aggiunge un selfie scattato in auto, poi la dedica e un presunto invito a cena.

E ancora: altro indizio riguarda un brano musicale, presente a più riprese nei video che li vedono protagonisti. La canzone è “Il cielo di Roma”. Il gossip ormai si è acceso e c’è persino qualcuno che non si è stupito, in quanto ha sostenuto che i due cantanti si frequentano da tempo. Così su Twitter un utente che sembra saperla lunga sulla vicenda: “Ma in che senso non sapevate di Aiello e Ale? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship“.

Alessandra Amoroso e Aiello , ma Twitter dov’è stato sino ad ora ?? Dove ??? Credevo fosse la prima fonte d’informazione pic.twitter.com/7rSJ6Cy1jL — Anastasia???? (@missanastasiaax) September 17, 2022

Nella notte tra sabato e domenica, sui social, sono quindi trapelati una serie di contenuti che vedono Amoroso e Aiello assai vicini. In un filmato, che risalirebbe a giugno 2022, si può notare il musicista cosentino sul palco, durante il suo concerto a Roma, che indica in alto mentre canta la strofa della sua canzone ‘Il cielo di Roma’: “A toccare le stelle con te”. A chi si è rivolto? Pare proprio alla Amoroso che di tutta risposta si è toccata il cuore, intonando le stesse parole.

C’è di più: il medesimo brano è stato usato come sfondo musicale da Alessandra in una foto scattata con Aiello e pubblicata su Instagram (ma di cui non si conosce la data esatta): in particolare, trattasi di un selfie mosso, in bianco e nero, con un cuore nero e appunto la canzone “Il cielo di Roma”

Capitolo cena: lo scorso anno Aiello invitava l’ex allieva di Amici a consumare un pasto con lui. Il tutto con toni assai melliflui: “In attesa del tuo tiramisù e di una cena assieme, buon ascolto meridionale. A”. Molto probabilmente il messaggio fu posto a corredo del suo nuovo album. “Quando vuoi tu, stupendo” la replica tutto zucchero e miele della Amoroso, che aggiunse un cuore giallo sulla lettera-firma del cosentino.

Aiello sottone per Alessandra Amoroso io lo capisco fin troppo bene pic.twitter.com/1WuuKEWPsk — antonia ????????‍♀️ (@inrosacipria) March 30, 2021

Infine sta facendo il giro della rete un filmato che sarebbe datato 2020 e che prova il grande affetto e la forte stima che Aiello prova per Alessandra. Queste le parole che l’artista ha usato per descrivere la collega: “È fi…a, genuina e autentica, una matta. Ci siamo conosciuti qualche mese fa, ad un evento, e oltre ad essere sorridente esattamente come la si vede, è proprio matta. Balla tutto il tempo, ha ballato tutto il tempo quella sera, ero divertito. È una ragazza genuina, autentica“. Non resta che attendere che i diretti interessati prendano una posizione e svelino le proprie carte.