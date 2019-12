Alessandra Amoroso, il sogno che colma il vuoto: “Credo a queste cose”

Alessandra Amoroso e quel sogno che mitiga la mancanza della nonna: “Io credo molto a queste cose”

Alessandra Amoroso e il dolce ricordo della nonna. Ospite nella puntata odierna di Verissimo, la cantante, che a breve celebrerà i dieci anni di carriera ‘impadronendosi’ di Italia 1 il 23 dicembre, si è raccontata, svelando anche degli aneddoti privati. La cantante si appresta a vivere le feste in maniera serena, anche se non scorda la cara nonna che circa due anni fa, proprio in questo periodo, veniva a mancare. Oggi però Alessandra è tranquilla, anche perché di recente ha fatto un sogno che la fa stare in pace.

Verissimo, Alessandra Amoroso: “Sarà un Natale un po’ malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna”

“Sarà un Natale un po’ malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna, poi è andato via il mio cane”, racconta la Amoroso, confidandosi con l’amica Silvia Toffanin. “Però mia nonna – aggiunge – mi ha lasciato un compito, quello di riunire sempre tutti e così farò.” Gli insegnamenti della parente sono rimasti vivi in Alessandra che ha così imparato “a guardare la vita con altri occhi, con i suoi”. Spazio poi a un dolce fatto recente: “Ti dirò una cosa. Mi è venuta in sogno. Mi ha detto che è felice e che vuole che io sia felice ed è molto contenta per me. Io credo molto a queste cose. Ho sempre avuto una forte connessione con i miei nonni e quindi sono felice di averla vista in qualche modo”.

“Ho detto che mi sarei presa del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato”

Alessandra fa anche chiarezza sulle voci che la vorrebbero lontana per un certo periodo dalle scene. Lei stessa aveva detto in passato qualcosa a riguardo. “Ho detto che mi sarei presa del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato”, spiega. Anche perché in scena ci sarà, soprattutto lunedì 23 dicembre, quando si ‘impadronirà’ di Italia 1. Infatti, apparirà sulla seconda rete Mediaset lungo tutta la giornata in qualità di ‘annunciatrice’ d’eccezione. Sarà lei a introdurre i cartoni animati del mattino, il Meteo, Studio Aperto e tutte le altre trasmissioni del canale. In aggiunta, alle 18:25 verrà trasmesso il videoclip del suo primo singolo ‘Immobile’ e in prime time lo speciale ’10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi’.