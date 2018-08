Alessandra Amoroso: il sogno nel cassetto della cantante di La Stessa

Alessandra Amoroso si racconta alla sua Big Family: la cantante risponde alle domande dei fan. Ecco le sue parole

Alessandra Amoroso ha da poco lanciato il suo nuovo singolo La Stessa, brano che anticipa l’album con cui festeggerà i suoi dieci anni di carriera. La cantante ha dedicato del tempo ai suoi fan, la sua amata Big Family, rispondendo ad alcune domande poste su Instagram. Proprio a proposito del nuovo singolo, Alessandra scrive: “All’inizio è stato difficile. La sentivo lontana da me anche se colpita molto dal testo. Mi sono lasciata consigliare dal mio produttore che ha creduto in me e nel mio potenziale tanto da farmi credere che ce l’avrei fatta… Ed ecco la stessa…Un diesel di emozioni“. “Cosa fai nel tempo libero?“ chiedono poi i fan. “Mi piace pulire ma anche fare la spesa, qualche maschera al viso, cucinare, cinema, leggere… Tutto quello che farebbe una normalissima persona che ha del tempo libero, se ne ha!“ risponde semplicemente Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso: la Big Family e il sogno nel cassetto

“Qual è la prima cosa che pensi quando sali sul palco e vedi tutti noi che ti aspettiamo?” chiede la Big Family ad Alessandra Amoroso. “Sento un fuoco dentro, l’adrenalina sale e la gioia è incontenibile tanto che il palco non esiste più e siamo una sola voce“ risponde la cantante. Poi Alessandra svela il suo sogno nel cassetto: “Poter diventare mamma e dedicarmi a mio figlio/a in tutto e per tutto!”. Al momento l’Amoroso è felice di essere zia e parla della sua nipotina: “Lei mi fa passare i malumori. Il suo sorriso è la cosa più bella che c’è per me, sono molto innamorata di lei”.

Come ha passato le vacanze estive Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso non è andata in vacanza perché sta lavorando intensamente al suo nuovo progetto musicale in un anno difficile: “Nessuna vacanza! Ma mi sono goduta la mia casetta e una valangata di parenti“.