La cantante salentina si è fatta vedere in mutande fuori al freddo in montagna: lo scatto fa incetta di like

Alessandra Amoroso ha scelto ieri sera di fare un piccolo regalo inaspettato ai suoi follower, pubblicando un tipo di foto che raramente appare nel suo feed Instagram. In occasione di una vacanza in montagna con un gruppo di amici, la cantante si è mostrata “senza veli”, anzi, per essere più precisi semplicemente in costume nero, con il lato b bene in vista.

La cantante salentina ha quindi deciso di sfidare le intemperie e il gelo dell’inverno in montagna per uno scatto social (inserito in un carosello riassuntivo della spensierata vacanza) dove la si vede felice, sorridente e rilassata. Le altre foto del post includono selfie con alcuni dei suoi affetti, un cuore disegnato sulla neve e la stessa Amoroso stesa per terra nella classica posizione dell’angelo. Qui sotto la foto, che ha già fatto incetta di like e di commenti.

Neanche a dirlo, sotto al post fan e haters dell’artista già si sono scatenati. C’è chi fa i complimenti all’artista per il fisico, chi scherza sul suo fondoschiena, e chi addirittura si permette di chiederle (scherzosamente) di aprire un profilo su Only Fans. C’è però anche chi si lamenta del fatto che gran parte dei commenti nulla abbiano a che fare con le sue doti artistiche da cantante.

Impossibile non far notare, a questo punto, un paragone con la moglie di Fedez Chiara Ferragni. Lo scorso dicembre l’imprenditrice digitale si era mostrata a sua volta quasi senza veli sulle piste da sci, con indosso soltanto un paio di scarponi, un reggiseno e un paio di mutande. Uno scatto, quello della Ferragni, che aveva ovviamente attirato critiche feroci da parte del suo ben più nutrito seguito, che un giorno sì e l’altro pure la attacca per praticamente qualsiasi cosa faccia.

Alessandra Amoroso, tra l’altro, sembra aver voluto dimostrare con questa foto pubblicata con tutta la leggerezza del caso di non aver più paura degli haters. Sono infatti ormai diversi mesi che sui social (Twitter e TikTok in modo particolare) la cantante viene tormentata da utenti online che l’hanno trasformata, a modo loro, in un crudele meme.