Alessandra Amoroso a Sanremo 2019: scoppia la polemica sulla sua ospitata

Alessandra Amoroso ieri sera a Sanremo è riuscita a incantare tutti. Con il suo stile e la sua voce ha fatto da padrona alla scena, e i fan sono stati concenti di vederla festeggiare sul palco dell’Ariston i suoi dieci anni di carriera. Qualcuno però, in merito alla decisione di invitare la Amoroso come super ospite la terza serata ha avuto da ridire. Secondo i più critici, nello specifico, Alessandra non si sarebbe “meritata” di stare tra i super ospiti perché ancora troppo giovane. Essendo all’inizio della sua carriera, dunque, non avrebbe dovuto essere oggi paragonata ad artisti del calibro di Tozzi o di Raf (anche loro ospiti ieri sera del Festival).

Alessandra Amoroso a Sanremo, polemica sull’ospitata: parla Rita dalla Chiesta

Sulla polemica che ieri sera ha coinvolto Alessandra Amoroso e, inevitabilmente, anche il direttore artistico del Festival Claudio Baglioni, ha voluto dire la sua Rita dalla Chiesa. Quest’ultima, con un messaggio abbastanza eloquente pubblicato su Twitter, ha voluto prendere le difese della cantante. “Non capisco la questione Amoroso come super ospite. E’ un’artista amatissima, che trasmette sensazioni vere, una donna che canta l’amore come lo canteremmo noi, donne normali. Fa sold out ovunque vada, da anni. Vi piaccia o no quel posto sul palco, stasera, era suo” ha scritto sul suo profilo social.

Non capisco la questione @AmorosoOF come superospite. E’ un’artista amatissima, che trasmette sensazioni vere, una donna che canta l’amore come lo canteremmo noi, donne normali. Fa sold out ovunque vada, da anni. Vi piaccia o no quel posto sul palco, stasera, era suo. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 8 febbraio 2019

Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso si emoziona: la cantante in lacrime sul palco dell’Ariston

Alessandra Amoroso ieri sera è apparsa decisamente emozionata sul palco dell’Ariston. L’ex allieva di Amici, dopo essersi esibita insieme a Claudio Baglioni. Quest’ultimo oggi, durante la conferenza stampa del Festival, in merito alla polemica ha dichiarato: “Le sono legato. Io e Morandi siamo stati i suoi zietti. all’inizio ha festeggiato 10 anni di una carriera onorevolissima, poi si è volentieri sottoposta al ricordo di io non vivo senza te”.