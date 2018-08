Alessandra Amoroso: il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone

Il compleanno di Annalisa Scarrone: il gesto d’affetto di Alessandra Amoroso

Le vere amicizie nel mondo della musica esistono. Ne sanno qualcosa Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, ormai amiche da tempo. Entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi (Sandrina ha vinto nel 2009, mentre Nali è arrivata seconda nel 2011), le due si sono conosciute grazie al talent show di Canale 5 e da allora hanno saputo instaurare un legame unico e solido. Tanto che Alessandra non ha dimenticato di fare un regalo speciale alla sua collega nel giorno del suo 33esimo compleanno. Una dedica dolce e affettuosa, che ha fatto molto piacere ad Annalisa così come a tutti i fan della terza classificata al Festival di Sanremo 2018.

La dedica di Alessandra Amoroso per Annalisa

“Tanti auguri Anna! Iniziò tutto da qui… sei nel mio cuore e non andrai più via! Ti voglio un gran bene amica mia!”, ha scritto Alessandra Amoroso in una storia di Instagram. Una dedica dolce e molto sentita, che ha sicuramente inorgoglito Annalisa Scarrone. Non è la prima volta che le due mostrano pubblicamente la loro amicizia. Qualche giorno fa si sono scambiate dei complimenti simpatici sui social network mentre Nali, in una recente intervista, ha definito Alessandra una vera amica. “Un’amica nell’ambiente? Alessandra Amoroso. Ha un karma positivo, attira solo cose belle”, ha fatto sapere la Scarrone.

Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone sono amiche

“Mi sarebbe piaciuto scrivere Questo bellissimo gioco di Annalisa” aveva invece confidato Alessandra a Tv Sorrisi e Canzoni, ricordando uno dei primi successi della Scarrone. Oltre ad essere amiche, dunque, Annalisa e l’Amoroso si stimano a vicenda per il rispettivo percorso professionale. Forse un giorno duetteranno insieme?