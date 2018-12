Alessandra Amoroso, news sulle nozze: preparativi e data del matrimonio

Alessandra Amoroso, news sulle nozze imminenti con Stefano: preparativi in corso per il grande evento

Matrimonio imminente per Alessandra Amoroso e il compagno Stefano. I due, che già convivono da un po’, sembrerebbero aver deciso di convolare a nozze nel 2019. La coppia, stando a quanto scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi, starebbe al momento molto presa dai preparativi. I fiori d’arancio, dunque, potrebbero essere molto più vicini di quanto immaginiamo per Alessandra Amoroso. Mese e giorno esatto del lieto evento, però, sarebbero ancora top secret (così come il luogo in cui avverrà la celebrazione). Alessandra, in fondo, non è mai stata molto propensa al gossip ed ha sempre cercato di mantenere privata la sua vita sentimentale. Ci riuscirà anche questa volta? Staremo a vedere.

Alessandra Amoroso: dove e come ha conosciuto il compagno Stefano

La persona a cui Alessandra Amoroso è oggi legata sentimentalmente si chiama Stefano Settepani ed è un produttore. Con l’attuale compagno la cantante si è conosciuta proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi, programma che l’ha portata al successo e che l’ha vista gareggiate – e vincere – come concorrente in passato. Con Stefano le cose vanno bene tant’è che, come accennato sopra, Alessandra a lui avrebbe deciso di unirsi in matrimonio. Quando? A quanto pare presto. Intanto i preparativi per le nozze, come riportato da Chi, procederebbero già spediti.

Alessandra Amoroso a Verissimo: il matrimonio? “Per ora voglio concentrami sulla musica”

Certo è che quanto pubblicato oggi da Chi sembrerebbe un po’ cozzare con le ultime dichiarazioni di Alessandra Amoroso a Verissimo in merito alle nozze con Stefano. La cantante, qualche settimana fa, ha infatti dichiarato di essere molto innamorata ma di volersi per ora concentrare solo sulla musica. Che sia forse questa solo una tattica per distogliere l’attenzione sul grande giorno e cercare di mantenere il riserbo sulle nozze?