Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Non ho mai mentito, perdonatemi”

Alessandra Amoroso apre il suo cuore ai fan: la cantante si sfoga con un lungo messaggio sui social

Un importante traguardo è stato raggiunto da Alessandra Amoroso nel 2019. Da quando ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi sono passati ben 10 anni e, per questo motivo, Alessandra ha pensato bene di festeggiare il traguardo con un nuovo album e un tour in giro per l’Italia. Oggi, dopo aver annunciato una breve pausa dai concerti (probabilmente coincidente con le vacanze pasquali), la cantante ha voluto usare i social per ringraziare i suoi fan o, come li chiama lei, la sua big family. Nel messaggio pubblicato su Instagram la Amoroso ha poi chiesto scusa alle persone che da anni la seguono con affetto e da sempre l’hanno supportata in ogni suo grande progetto (lavorativo e personale).

Alessandro Amoroso si sfoga su Instagram: “A volte non riesco a contenermi… perdonatemi”

“A volte riesco a contenermi, a volte no, però una cosa è certa: non ho mai mentito”, ha scritto Alessandra Amoroso pochi minuti fa sul sul profilo. “Sempre la stessa da 10 anni e tutto grazie a voi […] Perdonatemi se a volte non riesco ad essere come vorreste”, ha poi aggiunto l’ex allieva di Amici. Quali siano stati i pensieri o le preoccupazioni che l’hanno spinta a pubblicare questo sfogo, in realtà, non lo sappiamo. Sotto il suo post, comunque, numerosissimi sono stati i messaggi di chi, nonostante tutto e ancora una volta, ha continuato a mostrarsi grato per le emozioni che lei, invece, ha regalato in questi. Difetti o meno, la sua Big Family oggi continua ad amarla.

Alessandra Amoroso si sposa: vicine le nozze con il fidanzato Stefano

Presto Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano convoleranno a nozze: è ufficiale. Dopo i rumours sul loro matrimonio, infatti, è stata la cantante a C’è posta per te a confermare il lieto evento.