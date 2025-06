Alessandra Amoroso, maxi pancione davanti a 50mila persone: foto e 3 dettagli ‘top’

Alessandra Amoroso è un tripudio di felicità e dolcissime forme. La cantante salentina è arrivata al settimo mese di gravidanza, ma non ha alcuna intenzione di fermare i propri impegni professionali per il momento. Così eccola spuntare nelle scorse ore davanti a 50 mila persone con il ‘maxi’ pancione in cui racchiude la figlia Penelope, frutto d’amore che accoglierà assieme al compagno Valerio Pastore. L’artista sbocciata ad Amici di Maria De Filippi ha partecipato al concerto di Gigi D’Alessio allo stadio Maradona di Napoli, in qualità di ospite assieme ad altri colleghi. Dopo poche ore ha postato sui social un album fotografico dell’evento. Inutile dire che il post, in una manciata di ore, ha raccolto migliaia di like e di commenti entusiasti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Moltissimi fan della Amoroso hanno notato alcuni dettagli: a detta di tantissimi, la cantante da quando è in dolce attesa è ancor più raggiante e in pace con se stessa. D’altra parte lei stessa ha sottolineato in questi mesi che sta vivendo una delle esperienze più belle della sua vita. Sempre secondo i fan, Alessandra usa anche abiti stupendi che la valorizzano ancor più in questo periodo di ‘rotondità‘.

Il terzo dettaglio riguarda la scelta della Amoroso di continuare a esibirsi durante la gravidanza. Una decisione che è stata giudicata da molte persone positivamente, una sorta di gesto ‘umano’. Insomma, la musicista pugliese è lontanissima dal prototipo di star che si deve mostrare in pubblico solo con l’aspetto da diva. Nulla di tutto ciò, ha già cominciato a farsi vedere nell’aspetto da mamma ultra tenera, raccogliendo una marea di applausi e attestati di stima.

Il parto di Penelope è previsto per il prossimo settembre. Il neo papà è Valerio Pastore, professione tecnico del suono. La love story tra l’uomo e la Amoroso è decollata nel 2021. La coppia vive il proprio legame in modo molto riservato. Qualche settimana l’annuncio tripudiante della dolce attesa dopo che nelle precedenti settimane avevano iniziato a circolare sui siti di cronaca rosa indiscrezioni relative a una gravidanza in corso della cantante. Indiscrezioni più che fondate. ‘Penny’ sta arrivando!