Alessandra Amoroso mamma, Tonon spiazza: auguri “amari” e consigli (non richiesti)

Da ex gieffino a (quasi) opinionista fisso del web? Raffaello Tonon non si tira mai indietro quando c’è da dire la sua – e soprattutto quando si tratta del mondo dello spettacolo. Sempre pronto a commentare qualsiasi vicenda, non poteva mancare all’appello anche la nascita di Penelope Maria, la prima figlia di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore, venuta alla luce sabato 6 settembre 2025. Tonon condivide la notizia nelle sue storie di Instagram, e quello che all’inizio sembra un semplice messaggio di auguri si trasforma rapidamente in un monologo sul significato dell’essere genitori oggi. Tra i tanti messaggi di auguri arrivati alla cantante – da amici, fan e colleghi – quelli dell’ex gieffino sono senza dubbio i più originali (e difficili da dimenticare).

Gli auguri “particolari” di Raffaello Tonon ad Alessandra Amoroso

Tonon non si limita certo a un semplice “auguri” alla cantante salentina, ma la prende larga e trasforma l’occasione in una riflessione intensa, mettendo in scena un piccolo atto sul significato dell’amore, della genitorialità e dell’educazione:

Ho conosciuto la Amoroso quando lavoravo in radio, dopo l’intervista tra me e me l’ho sempre definita l’amorosa Amoroso. Sì, la cordialità con cui affronta la vita la rende Amorosa, come dice la Treccani: “Che ha disposizione ad amare”. Possiamo immaginare come amerà Penelope, accolta con i versi di una canzone di Jovanotti. E’ romantica la frase: “Entra nella mia vita e fai ciò che vuoi” quanto pericolosa, se seguita alla lettera.

Poi accenna alla sua storia personale, ricordando un padre assente e chiude con un augurio particolare:

Non ho figli, ho avuto un padre che ha lasciato il tempo che ha trovato, quindi non sono molto indicato per consigliare o commentare. Desidero, però, dire che, a mio avviso, un bimbo che entra nella vita dei genitori deve essere messo nella condizione di fare ciò che vuole dopo aver avuto l’educazione, dopo essere stato strigliato all’occorrenza, capito e valorizzato. Fosse semplice. Auguro ad Alessandra e al suo compagno di vivere a pieno la figlia, il resto arriverà dal caso come la luna che ha illuminato i suoi primi vagiti. Congratulazioni.

E da Alessandra Amoroso? Silenzio. Forse perché si sta godendo – e come darle torto – questi primi (e preziosi) giorni da mamma, oppure perché districarsi nel labirinto di parole di Raffaello Tonon non è proprio semplice. Fatto sta che, con o senza risposta, gli auguri ci sono stati, e per la cantante, carica di emozione per questa nuova avventura, sono sicuramente un dolce benvenuto.