Dopo il gossip relativo ad una relazione tra Alessandra Amoroso ed il cantante Aiello, nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi di un nuovo amore per la cantante salentina. A far drizzare le antenne ai fan dell’ex allieva di Amici una story pubblicata poco fa sul profilo Instagram dell’interessata (“Il momento giusto è all’improvviso) ed alcune segnalazioni provenienti dal Sud Italia.

La frase, corredata da un cuore disegnato a mano dall’artista, ha iniziato a far germogliare la curiosità in molti seguaci della cantante che sognano già un amore da copertina per la loro beniamina. L’esperta di gossip Deianira Marzano, in mattinata, ha inoltre pubblicato nelle sue stories lo screenshot di una conversazione avuta con una sua follower. Tale testimone sostiene che la Amoroso ha appunto “ritrovato l’amore” con un ragazzo di nome Valerio. La Marzano ha aggiunto che le sono arrivate altre segnalazioni simili.

Cosa sappiamo di lui

Per ora non sono molte le informazioni note sul conto di Valerio P., presunto nuovo compagno della cantante di Galatina (Lecce). Al momento, come scoperto da Tag24, si sa che si tratterebbe di un tecnico del suono e che è originario della Campania, più precisamente di Olévano sul Tusciano, un comune della provincia di Salerno. Il ragazzo in questione ha 28 anni, essendo un classe 1994, è nato ad Eboli e fino ad ora, come si apprende dal suo profilo Instagram, ha lavorato a ben 14 concerti di artisti noti come per esempio i Litfiba.

Scorrendo tra i post nella sua bacheca di Instagram, se ne nota uno nel quale ringrazia la stessa Amoroso per aver ricordato il lavoro svolto da artisti e addetti ai lavori durante la pandemia. L’artista salentina aveva infatti organizzato un monologo con l’attrice Matilde Gioli, portato sul palco dell’Ariston nel 2021, anno nel quale il mondo dello spettacolo cercava di rialzarsi in seguito alla pandemia del 2020.

Nel monologo la cantante ringraziava tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo per l’impegno e la perseveranza dimostrati nel corso del difficile periodo del lockdown, durante il quale gli addetti ai lavori dello showbiz hanno subito una battuta d’arresto. Valerio ha anche una sorella, Rossella, che si occupa di restauro. Non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dell’ex allieva di Amici. Che abbia davvero trovato l’amore?