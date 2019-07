Alessandra Amoroso parla della foto col fidanzato: “Ecco cosa è successo”

Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani: le ultime parole della cantante

Ha fatto chiacchierare parecchio negli ultimi giorni la foto condivisa su Instagram da Alessandra Amoroso. La cantante si è mostrata sorridente e spensierata in compagnia del fidanzato Stefano Settepani. Un raro ritratto di felicità che ha stupito davvero tutti, visto che la salentina è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Ma quella foto è stata postata sui social network per uno scopo ben preciso: quello di zittire le malelingue. Più di qualcuno ha parlato di una crisi tra Sandrina e il produttore musicale di Amici ma in realtà la relazione tra i due procede a gonfie vele e l’artista lo ha voluto ribadire una volta per tutte.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: amore a gonfie vele

“In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro. Jovanotti canta: “Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Per chi ha parlato di crisi tra di noi, io faccio parlare i fatti“, ha dichiarato Alessandra Amoroso in un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Dunque, altro che periodo nero: tra l’artista e il fidanzato procede davvero tutto a gonfie vele! E ora che Alessandra ha portato a termine i suoi ultimi impegni di lavoro potranno finalmente trascorrere più tempo insieme. L’Amoroso ha festeggiato qualche giorno fa i primi dieci anni di carriera con un raduno a Cinecittà World e ora tornerà in Puglia per passare del tempo con la famiglia.

Alessandra Amoroso: dopo 10 anni un break dalla musica

“Adesso mi aspetta una decina di giorni al mio paese con il solito programma: pulizie approfondite di casa, capatina al negozio di mia sorella e forse riesco a fare un po’ di mare con la mia migliore amica. che sarà in ferie quando sono lì da lei”, ha raccontato Alessandra Amoroso.