Alessandra Amoroso: disavventura estiva per la cantante ma lei ci ride su

Alessandra Amoroso, disavventura estiva per la cantante ma nulla la abbatte

Sicuramente è una delle artiste italiane di maggior successo e tra le più amate. La sua vittoria ad Amici 8 l’ha fatta diventare amatissima e seguitissima. Alessandra Amoroso sta trascorrendo la sua estate in Puglia, nella sua terra e proprio il mare che tanto ama le ha regalato una brutta disavventura estiva. La cantante, ancora nella sua terra per le vacanze estive, è stata punta da una medusa. Niente di grave per lei che però ha voluto comunicarlo ai suoi followers con una vena ironica. Sul proprio account Instagram, la salentina ha postato una foto della puntura della medusa, assai visibile. Nulla però sembra abbattere o fermare Alessandra, sempre pronta ad accogliere dai più grandi ai più piccoli problemi che insorgono nella vita di ognuno di noi. A quanto pare dall’immagine condivisa, la Amoroso è stata punta sulla coscia e il segno è bello grande.

Alessandra Amoroso punta da una medusa: l’immagine parla chiaro

“Da: BACIATA DAL SOLE a BACIATA DA UNA MEDUSA è davvero un attimo“, ha scritto ironicamente su Instagram. Alla didascalia, segue anche la foto della puntura ben visibile. Ma nulla sembra buttare già Alessandra che ha colto la palla al balzo per far fare due risate ai suoi followers e ai suoi amici più intimi. Tanti infatti i commenti sottostanti alla foto, tra cui quello di Alvaro Soler, Emma Marrone ed anche di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Ovviamente nulla di grave, Alessandra ha solo avuto una brutta esperienza con una medusa, cose che purtroppo succedono al mare anche se arrecano un grande fastidio.

Alessandra Amoroso innamoratissima del fidanzato Stefano Settepani

Una foto ha stupito tutti durante l’estate, quella di Alessandra Amoroso con il fidanzato, Stefano Settepani. La cantante infatti è molto riservata e condivide poco della sua vita privata, immaginatevi di quella sentimentale. Con quello scatto, però, la Amoroso ha voluto dimostrare che le voci di crisi che si erano moltiplicate al tempo non erano vere. Anzi l’infondatezza delle notizia circolata è stata più che dimostrata dai loro sorrisi e dell’amore che li lega e che si nota benissimo nella foto.