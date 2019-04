Alessandra Amoroso, fan in tilt: la profonda dedica al fidanzato Stefano

Alessandra Amoroso, il fidanzato Stefano Settepani festeggia il compleanno: la cantante pubblica una dedica speciale

Alessandra Amoroso fa una dedica speciale al fidanzato Stefano Settepani. Da tempo i fan attendevano di leggere parole così piene d’amore da parte della nota cantante italiane. Ora finalmente, proprio in occasione del compleanno del produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi, Alessandra sceglie di fare una dedica importante. Sono davvero tanti i commenti che sono stati subito pubblicati sotto il post condiviso su Instagram dalla Amoroso. Da tre anni la cantante è legata a Stefano e ora arriva questo messaggio così profondo: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”. Non solo, Alessandra accompagna questa didascalia con gli hashtag: #ognisantissimogiorno #tiamo #auguriamoremio. La foto condivisa dalla cantante li riprende proprio in un bel bacio, mentre lui è pronto a spegnere la sua 43esima candelina.

Alessandra Amoroso: parole speciali per il fidanzato Stefano Settepani

Alessandra spera di poter essere felice insieme a Stefano, con cui condivide la sua vita da ben tre anni. Sono in tanti coloro che sperano di vederli presto convolare a nozze. Qualche settimana fa, a C’è posta per te, la Amoroso era riuscita ad accendere le speranze del pubblico che la segue. Una frase, che non poteva di certo passare in osservata, ha fatto scoppiare di gioia i fan. La cantante ha chiesto dei consigli sul suo futuro matrimonio a una ragazza, a cui aveva lei stessa fatto una bellissima sorpresa. Intanto, Alessandra aveva chiarito qualche tempo fa, a Rai Radio 2, che non si sposerà quest’anno. Probabilmente a causa degli impegni legati al suo tour, la Amoroso ha dovuto rimandare le nozze.

Alessandra Amoroso: i fan sperano di assistere presto al suo matrimonio con Stefano

Se non quest’anno, allora il prossimo, sperano i fan. Il 2020 potrebbe rappresentare il periodo giusto per Alessandro e Stefano. Sotto il posto condiviso questa mattina dalla Amoroso, il pubblico chiede alla coppia di allargare la loro famiglia. Probabilmente i fan dovranno attendere ancora qualche tempo, ma intanto l’amore tra i due sembra farsi sempre più forte.