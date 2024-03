Alessandra Amoroso da Cattelan: “Siete delle mer*e” (video)

Alessandra Amoroso è stata ospite ad A Stasera C’è Cattelan (Rai Due) venendo messa spassosamente in difficoltà. A un certo punto la cantante salentina ha pure simpaticamente mandato a quel paese la trasmissione, tra le risate sue e del pubblico presente in studio. L’artista sbocciata ad Amici di Maria De Filippi, come previsto dal format, si è dovuta sottoporre al gioco “questo o quello” dove le sono state presentate diverse opzioni 50 e 50 tra cui decidere. Quando si è trovata innanzi a una domanda sulle colleghe e amiche Emma Marrone e Annalisa ha scandito un divertito “siete delle mer*e”.

Cattelan ha preparato una serie di quesiti irriverenti per mettere alla prova l’ospite. Così la Amoroso prima si è ritrovata a scegliere tra 20 euro trovati nella tasca dei jeans oppure un biglietto per il concerto di Taylor Swift (“La stimo, ma il brivido dei 20 Euro….”), poi a decidere tra i 20 euro dei jeans e i biglietti gratis per il concerto della sua amica Emma. In questo caso la musicista pugliese non ha avuto dubbi e si è buttata sull’opzione Marrone. Il problema è che poi Cattelan ha alzato la posta: “Meglio i biglietti gratis per il concerto di Emma o quelli al 30% di sconto di Annalisa?”.

“Ma dai! Siete delle m****e”, ha scandito ridendo. Pronta la replica del conduttore: “Stiamo cercando di capire…”. “Va bene, io palleggio… vado da Annalisa”, la scelta finale della cantante.

Alessandra Amoroso: la prima volta a Sanremo in gara e l’amore travolgente con Valerio Pastore

Periodo di grandi novità su tutti i fronti per l’ex allieva di Maria De Filippi. A febbraio ha partecipato per la prima volta come concorrente al Festival di Sanremo. Era data tra le favorite ai nastri di partenza della kermesse, ma le aspettative non hanno combaciato con l’esito finale della classifica in quanto si è piazzata al nono posto. Nonostante ciò la musicista ha valutato in modo positivo l’esperienza in terra ligure.

Procede poi a gonfie vele la sua vita sentimentale. Da mesi fa coppia con il tecnico del suono Valerio Pastore, 28 anni (nove in meno rispetto alla compagna). Proprio durante la settimana sanremese Alessandra ha parlato per la prima volta del compagno, spiegando di essere stata travolta dall’amore e di aver capito finalmente che cosa significa essere amate e al contempo di godere della libertà.