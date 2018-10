Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso: il gesto della conduttrice

Barbara d’Urso vuole Alessandra Amoroso come ospite? Il gesto a Domenica Live

A Domenica Live e Pomeriggio 5 le canzoni di Alessandra Amoroso non mancano mai. Ma nella puntata del 15 ottobre 2018 si è fatto davvero un abuso della discografia della cantante di Amici. Da Trova un modo – ultima hit estratta dal nuovo album 10 – a Sul ciglio senza far rumore, passando per le cover Io che amo solo te e Niente, fino ad arrivare ad Amore Puro. Questi sono solo alcuni dei pezzi di Sandrina che sono state usati per più di un’ora nella prima parte del programma di Barbara d’Urso. I brani di Alessandra sono stati utilizzati durante l’intervista a Giorgio Manetti, star del Trono Over di Uomini e Donne. Tra un servizio e un altro, l’interprete salentina è stata l’anima del talk show. Solo una coincidenza? A quanto pare no.

Domenica Live: perché sono state usate tante canzoni di Alessandra Amoroso

La scelta di usare così tante canzoni di Alessandra Amoroso per più di un’ora può avere più di un significato. La redazione di Barbara d’Urso ha forse voluto omaggiare Gemma Galgani, protagonista indiretta della puntata per via della presenza di Giorgio Manetti. La Dama di Uomini e Donne è da sempre una fan sfegatata di Alessandra e più volte al Trono Over ha chiesto di ballare sulle note dell’Amoroso. Ma questa scelta di Domenica Live potrebbe significare anche altro, ovvero la voglia della d’Urso di avere Sandrina nel suo salotto. L’artista lanciata da Maria De Filippi non si è mai fatta intervistare dalla dottoressa Giò: succederà nelle prossime settimane? Barbarella sta usando le canzoni di Alessandra per riuscire ad ottenere in qualche modo il suo consenso?

Alessandra Amoroso è stata ospite di Mara Venier a Domenica In

Tra l’altro Alessandra Amoroso è stata di recente ospite a Domenica In, che sta dando del filo da torcere a Domenica Live. L’intervista di Mara Venier ad Alessandra è stata molto seguita. Del resto l’Amoroso è una delle cantanti più amate in Italia: il suo nuovo album ha subito debuttato in cima alle classifiche musicali italiane, trainato dai singoli La stessa e Trova un modo.