Maria De Filippi, il messaggio di Alessandra Amoroso a Domenica In

Maria De Filippi, arriva il messaggio di Alessandra Amoroso a Domenica In

Grande attesa per l’intervista di Alessandra Amoroso a Domenica In, che ha sfruttato come occasione per mandare un messaggio a Maria De Filippi. Mara Venier inizia a parlare del percorso nel mondo della musica della cantante proprio partendo dalla sua esperienza ad Amici ben dieci anni fa. Proprio il noto talent, da dove è uscita come vincitrice, l’ha resa famosa in tutta Italia. Sono tantissime le persone che proprio da tutti questi anni la sostengono. La sua “Big Family” la segue ovunque, ma mai Alessandra si sarebbe aspettata di conquistare questo successo. Da piccola sognava di diventare cantante, sebbene ci sia stato un periodo in cui pensava di diventare suora. La Amoroso ha spiegato che quando ancora era una bambina cantava in chiesa e si era convinta che per continuare a farlo sarebbe dovuta diventare una suora. Un aneddoto molto divertente, che il pubblico Rai ha apprezzato non poco. La sua passione per la musica l’ha portata a conoscere Maria De Filippi e a entrare nel suo mondo.

Alessandra Amoroso a Domenica In: “Maria ti voglio bene”

Dieci anni fa, Alessandra entrava nella Scuola più conosciuta di tutta Italia. Amici è da sempre un programma che offre grandi opportunità ai suoi allievi. La Amoroso è sicuramente una dei partecipanti che sono riusciti a raggiungere un grande successo. E per tutto questo non può sicuramente non ringraziare la padrona di casa, Maria. “Ti mando un bacio e ti voglio bene lo sai”, dichiara Alessandra parlando della De Filippi. Tra loro c’è sempre stato un bellissimo rapporto. La conduttrice da ben dieci anni sostiene la Amoroso, che non dimentica mai tutto l’affetto ricevuto dal programma. Anche Mara Venier manda un bacio alla collega e va subito avanti con l’intervista. La stessa conduttrice ammette di essere una grande fan di Alessandra e di volersi addirittura mettersi in mezzo al pubblico per ascoltarla cantare.

Alessandra Amoroso commuove tutti con il ricordo delle sue nonne

Mara si commuove a Domenica In con i racconti di Alessandra. Alla cantante, vincitrice di Amici, vengono mostrate delle foto dei suoi nonni. Proprio in questo caso, la Amoroso non riesce a trattenere le lacrime. La giovane ricorda le due nonne che non ci sono più e poi manda un saluto al nonno, che a novembre compirà 97 anni.