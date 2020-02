Alessia Marcuzzi rinuncia all’Isola: frecciatina della moglie di Riccardo Fogli

Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei Famosi, la romana ha deciso di rinunciare al reality: Karin Trentini provoca l’ex modella sui social

Pochi giorni fa, tramite un comunicato stampa Mediaset, è arrivata la conferma di alcune voci inerenti l’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ha lasciato il timone del reality. I motivi sarebbero da ricondurre ad una scelta della showgirl: dopo molti anni alla conduzione dello show in Honduras, Alessia pare abbia preferito dedicarsi ad altri progetti lavorativi. In aggiunta all’appuntamento settimanale de “Le Iene”, la romana potrebbe tornare alla conduzione di Temptation Island Vip, dopo gli ottimi ascolti ottenuti nella scorsa edizione. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice presenterà la nuova edizione de “Lo show dei record”. Sembra, però, che ci sia una persona che non sembra essere del tutto d’accordo con il comunicato emesso dall’emittente milanese: tramite alcune storie di Instagram, la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha mandato un frecciatina alla conduttrice romana. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Karin Trentini si fa beffa di Alessia Marcuzzi: la vicenda di Fogli all’Isola potrebbe essere il vero motivo della separazione dal reality?

Ciò che lega le due donne è da ricondurre a quanto successo durante l’Isola 14: Riccardo Fogli era uno dei concorrenti, la produzione fece recapitare un video da parte di Fabrizio Corona in cui veniva comunicato al cantante di avere delle prove su un presunto tradimento della moglie. Il naufrago soffrì tantissimo per la notizia. L’episodio indignò davvero i telespettatori, pena un crollo degli ascolti del programma. A distanza di alcuni anni dalla vicenda, Karin Trentini ha punzecchiato la Marcuzzi facendo intendere che i motivi del suo allontanamento dallo show non sarebbero dovuti ad una sua scelta bensì legati all’episodio che coinvolse lei e il marito. In una storia di Instagram, la donna ha publicato l’immagine del comunicato Mediaset ed una frase inequivocabile: “Ha preferito rinunciare”, con tanto di faccine sorridenti.

Ilary Blasi prende il posto di Alessia Marcuzzi

Come ben sappiamo, l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip è Alfonso Signorini, ex opinionista del medesimo programma, raccogliendo il testimone della moglie di Francesco Totti. Stando ai rumors, Ilary Blasi prenderà presto il timone dell’Isola dei Famosi, in partenza ad Aprile 2020.