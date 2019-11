Alena Seredova, nozze più vicine: tradimenti Buffon? Papà ultimo a sapere

Alena Seredova a Vieni da Me: la sofferenza per la fine della storia con Buffon (“Mio padre è stato l’ultimo a sapere del tradimento con Ilaria D’Amico”) e la rinascita con Alessandro: “Ha preso una donna fragile.” Nozze? “Arriveranno”

Alena Seredova sbarca a Vieni da Me e si racconta ampiamente: vita privata, vita professionale e tante chicche. Si inizia dal suo primo arrivo in Italia in età giovanissima (a 17 anni) e le difficoltà con la lingua. “Io l’ho imparata guardando Bruno Vespa”, confida simpaticamente, ringraziando il giornalista di Porta a Porta. Spazio al matrimonio con Buffon, dal quale ha avuto due figli. Il legame è naufragato nel 2014 e ha fatto soffrire parecchio la modella ceca. “A casa ho ancora le foto del matrimonio. Il passato provi a rinnegarlo quando non ci sono i figli, ma altrimenti…”, spiega Alena. La Balivo a questo punto ricorda come la Seredova abbia gestito con grande intelligenza la separazione dal calciatore, il quale ha iniziato un rapporto con Ilaria D’Amico. “Nel momento di difficoltà ho pensato ai ragazzi e a me stessa. Nessuno si sarebbe aspettato da me un comportamento simile anche per il mio lato impulsivo. Invece ho parcheggiato quel lato“, ha raccontato l’attrice.

“Alessandro si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire”

La Balivo si ferma sulla rottura con Buffon: “In questi casi si dice che chi viene tradito è sempre l’ultimo a venirlo a sapere. Anche a te è capitato questo?” “Ultima no. Dopo di me l’ha saputo il mio babbo”, la risposta sorridente di Alena che aggiunge: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica. Dopo sono diventata una persona migliore. Certe cose non mi interessano più. Tra l’altro sono stata fortunata. Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita. Oggi abbiamo una famiglia equilibrata”. La Balivo spezza un’altra lancia a favore della Seredova: “Sì, però immagino i momenti difficili e non è semplice trovare l’equilibrio.” Si passa a parlare del suo nuovo compagno, il manager Alessandro Nasi: “Si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia.”

“Matrimonio? Penso che prima o poi quel momento arriverà”

Ora però Alena ha recuperato tranquillità e fiducia. Con Alessandro il rapporto procede spedito: matrimonio? “Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”, fa sapere la Seredova. Insomma, i fiori d’arancio non sono così lontani.