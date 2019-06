Alena Seredova sorprende: ironia su Ilaria D’Amico, Signorini spiffera

Alena Seredova sorprende: l’ironia su Ilaria D’Amico fa impazzire il web. Alfonso Signorini spiffera tutto

Dalla serie “meglio riderci sopra”: Alena Seredova si affida all’ironia per indirizzare una simpatica frecciatina a Ilaria D’Amico, sua storica rivale in amore che le ‘soffiò’ Gianluigi Buffon. Morale della favola, il portierone azzurro lasciò la modella ceca per accasarsi con la giornalista Sky, con cui tutt’oggi condivide una love story. Ma che cosa ha fatto Alena di tanto ironico? A svelarlo è stato uno ‘spiffero’ sussurrato da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, sul suo profilo Instagram, ha fatto campeggiare una foto di Alena in cui straripa un forte umorismo nei confronti di Ilaria

“D’Amico, ti puoi fidare”. Alena Seredova e il senso dell’umorismo, i fan apprezzano: “Geniale e strepitosa”

“D’Amico, ti puoi fidare”, recita lo slogan di un un noto marchio specializzato in conserve alimentari. La Seredova, nel vederlo, non ha resistito alla tentazione e si è fotografata, con tanto di sorriso, a fianco di questa frase che, nel suo caso personale, assume un significato assai eloquente. A divulgare la foto ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha commentato la vicenda con queste parole: “Complimenti ad Alena per il senso dell’umorismo”. Immediata la reazione dei follower, che hanno trovato l’umorismo della modella ceca assai spassoso e raffinato. Alcuni commenti a caldo: “Meravigliosa e unica”, “Che idea”, “Numero uno”, “Strepitosa e geniale”,”Grandiosa”, “Tanta stima” etc…

“Fu un momento difficilissimo la separazione da Gianluigi, ma non fu colpa mia. Con il tempo il nostro rapporto è diventato maturo”

La rottura con Buffon è stato un capitolo assai doloroso della vita della Seredova. Nonostante ciò, Alena ha sempre mantenuto garbo e raffinatezza. “Fu un momento difficilissimo la separazione da Gianluigi, ma non fu colpa mia. Con il tempo il nostro rapporto è diventato maturo, per i figli si supera tutto. Auguro loro di realizzare ogni sogno e di essere felici, questo è ciò che conta”, ha dichiarato alla rivista ‘Fuorigioco’ alla fine dello scorso anno, riferendosi all’ex e alla D’Amico.