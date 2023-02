Alena Seredova svela il mese in cui sposerà Alessandro Nasi

By

Tutto pronto per il secondo matrimonio della soubrette di Praga dopo quello fallito con il portiere Gigi Buffon

Alena Seredova si sposa! Qualche mese fa la showgirl ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessandro Nasi e i preparativi di nozze sono iniziati. Su Instagram l’ex moglie di Gigi Buffon ha svelato il mese in cui dirà sì al manager, senza però svelare la data precisa.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi si terrà a giugno 2023. Dunque, tra tre mesi. Top secret la data così come la location. La 44enne voleva giurare amore eterno alla sua dolce metà in Puglia ma poi ha cambiato idea. “Mi sarebbe piaciuto, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove”, ha spiegato la Seredova ai fan.

Qualche settimana fa Alena Seredova aveva invece rivelato sempre sui social network:

“Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella (che arriveranno da Praga, sua città natale, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale”

Il lieto evento è infatti curato dalla wedding planner Alessandra Grillo, tra le più famose in Italia per quanto riguarda questo settore. Solo per fare qualche esempio, la Grillo si è occupata del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ma pure quello di Elena Santarelli e Bernardo Corradi e Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi.

Tornando ad Alena Seredova, il sì con Alessandro Nasi arriva a otto anni dal primo incontro, avvenuto dopo la discussa rottura tra la modella e Gigi Buffon. La coppia ha avuto nel 2020 la piccola Vivienne Charlotte. La terza figlia per Alena dopo David Lee e Louis Thomas nati dal lungo rapporto con il portiere del Parma.

All’inizio la Seredova non era propensa ad indossare di nuovo l’abito nuziale ma poi ha cambiato idea grazie all’amore e alla presenza di Alessandro Nasi, che ha saputo conquistarla con dolcezza e determinazione.

La situazione tra Buffon e Ilaria D’Amico

Al contrario di Alena Seredova e Alessandro Nasi, nessun matrimonio all’orizzonte per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, genitori del piccolo Leopoldo Mattia, che oggi ha sette anni. La giornalista e conduttrice non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze ma il calciatore continua a tentennare sebbene chiami già moglie la sua dolce metà. Tra i due nessuna crisi come si vociferava qualche tempo fa.