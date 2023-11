Alena Seredova sorprende tutti: “I miei rapporti con Ilaria D’Amico”

Alena Seredova sorprende tutti e spezza un’inaspettata lancia a favore di Ilaria D’Amico. La modella ceca ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Gente, dove ha parlato della relazione con l’ex marito Gianluigi Buffon, menzionando per la prima volta la sua nuova compagna. Per diverso tempo, infatti, Alena aveva preso le distanze dalla definizione di “famiglia allargata“. La showgirl aveva specificato di mantenere rapporti civili con l’ex portiere della Juventus per il bene dei figli, ma non di sentirsi a proprio agio a trascorrere momenti o festività tutti insieme, in stile ‘Mulino Bianco‘. Ebbene, dopo il matrimonio con il suo Alessandro Nasi, pare che la donna si senta più aperta nei confronti della giornalista sportiva.

Nel corso dell’intervista, la Seredova ha parlato degli sforzi compiuti insieme all’ex marito per poter garantire la maggiore serenità possibile ai figli. La modella non ha mai nascosto la grande delusione e sofferenza provata per la fine del matrimonio. Ma, col tempo, è riuscita a capire che la separazione è stata la cosa migliore per lei e i suoi bambini. Ecco cos’ha dichiarato:

Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa.

Ecco che, inaspettatamente, Alena ha deciso di parlare anche di Ilaria D’Amico, non solo compagna di Buffon, ma anche mamma del fratello dei suoi due figli. La Seredova ha parlato della conduttrice sportiva come un valore aggiunto per i suoi ragazzi, dicendo: “Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”. Dopo anni di sofferenza e rancori, pare dunque esserci molta serenità tra l’ex coppia e i rispettivi compagni.

Alena Seredova: da Gianluigi Buffon ad Alessandro Nasi

Alena Seredova è stata legata a Gianluigi Buffon dal 2005 al 2014, convolando a nozze nel 2011. Dalla loro relazione, sono nati due figli: Louis Thomas, nel 2007, e David, nel 2009. Dopo anni, il matrimonio giunse al termine a cause del tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico, sua attuale compagna. Una separazione dolorosa la loro, che generò molto scalpore. Ad ogni modo, entrambi hanno voltato pagina, ricostruendo delle nuove famiglie.

La D’Amico e l’ex portiere della Juventus sono ancora felicemente legati e nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio, Leopoldo Maria. D’altro canto, Alena Seredova ha ritrovato l’amore al fianco del manager Alessandro Nasi, con il quale è convolata a nozze lo scorso giugno. Insieme, la coppia ha dato il benvenuto ad una bambina di nome Vivienne Charlotte, venuta alla luce il 19 maggio del 2020.