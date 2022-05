Alena Seredova si è sposata in segreto? Trapela la verità, cosa è accaduto

Alena Seredova e Alessandro Nasi fanno coppia fissa dal 2015. Alcune foto ambigue postate dalla 44enne su Instagram hanno fatto pensare ad un possibile matrimonio, celebrato in segreto, tra la showgirl e l’imprenditore. Il settimanale Gente ha indagato e ha fatto chiarezza. Ecco la verità sulle nozze segrete della Seredova e perché l’immagine incriminata ritrae l’ex di Gianluigi Buffon in abito bianco seduta sulle scale di una chiesa.

Alena Seredova e Alessandro Nasi non si sono sposati. A rivelarlo è il settimanale Gente, che ha riservato alla coppia un articolo in cui viene svelata la verità. In realtà la soubrette e l’imprenditore hanno presenziato, di recente, alle nozze del fratello di lui, William. Quest’ultimo ha sposato la sua Brittany Ann a Venezia. La coppia ha ricoperto il ruolo di testimoni dello sposo. Ecco perché la 44enne si è lasciata fotografare in ghingheri, indossando un bellissimo abito bianco in raso di H&M dotato di una cinta in vita fuori da una chiesa con all’interno addobbi floreali da nozze. Il look della 44enne è stato completato da dei grossi orecchini avana abbinati alle scarpe e ad un bracciale a forma di fiore.

Sotto la foto pubblicata su Instagram dalla Seredova sabato 14 maggio 2022 alcuni followers si sono effettivamente chiesti se fosse lei la sposa o meno. Niente nozze quindi, almeno per ora, per Alena Seredova. Almeno per ora perché lei e Nasi sono apparsi affiatatissimi, scambiandosi anche un bacio in pubblico in laguna a bordo di un motoscafo, cosa rarissima per la coppia. Chissà, forse anche per loro il matrimonio è nell’aria?

Gente scrive che la coppia, dopo l’evento, ha approfittato per trascorrere un po’ di tempo insieme lontani dai figli. Il giorno dopo le nozze del fratello Nasi e la Seredova hanno fatto due passi in città, dedicandosi, sorridenti, ad un po’ di sano shopping e all’attività fisica.

Alena e Alessandro si sono conosciuti 7 anni fa allo stadio Olimpico di Torino, durante una partita della Juventus. La soubrette ceca, allora fresca di separazione da Buffon, si è presto innamorata dell’imprenditore, discendente della famiglia Agnelli. Dal loro amore è nata due anni fa la loro primogenita, Vivienne Charlotte, che ha compiuto gli anni proprio ieri, 19 maggio 2022. La Seredova è già mamma di Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 14 e 12 anni.