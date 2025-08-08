Alena Seredova, maxi dimagrimento: “Quanti kg ho perso. E c’è un motivo”

Alena Seredova in vena di confessioni. La modella ceca 47enne è dimagrita parecchio negli ultimi mesi. Impossibile non accorgersene. Non a caso numerosi suoi fan le hanno chiesto curiosità in merito al suo peso. Su Instagram, Alena ha quindi spiegato quanti chili ha perso (un numero a doppia cifra) e anche il motivo che l’ha spinta a rivedere il suo regime alimentare. All’origine di mettersi a dieta non c’è stata una questione puramente estetica, bensì un problema legato alla salute. La moglie di Alessandro Nasi ha infatti raccontato che a un certo punto ha iniziato ad accusare troppa stanchezza. Da qui la scelta di modificare le proprie abitudini. Ha così preso due piccioni con una fava: ha recuperato una forma invidiabile ed ha migliorato le sue condizioni di salute.

Alena Seredova e la dieta

Mentre si trovava a Forte dei Marmi in vacanza, la 47enne ha conversato un po’ con i suoi followers. Quanto peso ha perso? Ben 16 chili. “Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me”, ha dichiarato l’ex moglie di Gianluigi Buffon, che ha aggiunto che dopo aver smaltito i kg in eccesso ha iniziato a sentirsi molto meglio perché meno appesantita e più leggera. Seredova ha anche confessato che c’è un qualcosa circa il suo fisico che fatica ad accettare. Di che cosa si tratta? Delle rughe. “Fatico ad abituarmi a loro”, ha confidato, pur rimarcando che non si tratta di un problema che non la fa dormire la notte, consapevole del fatto che la cosa più importante è essere in salute. E lei, fortunatamente, lo è!

Alena Seredova e il momento buio dopo la fine delle nozze con Buffon

Infine la modella ceca è tornata a parlare del momento buio vissuto dopo la fine del matrimonio con Buffon. Come è noto, scoprì dai media che lui aveva iniziato in gran segreto una love story con la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico. Fu un periodo difficilissimo. Pur non menzionando esplicitamente l’ex marito, fuor di dubbio che si sia rivolto a lui quando ha fatto il seguente ragionamento: “Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera”. Oggi è felicissima al fianco del manager Alessandro Nasi, colui che è stato in grado di farla innamorare nuovamente.