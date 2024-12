Alena Seredova: “Io in ferie con Buffon?” Risposta e spiegazione

Tempo di bilanci di fine anno per Alena Seredova che sta trascorrendo dei giorni di vacanza in alta quota. L’ex modella ceca 46enne, nelle scorse ore, ha aperto al box di domande su Instagram, rispondendo a diverse curiosità chieste dai suoi fan. In particolare ha di nuovo chiarito la sua contrarietà al concetto di famiglia allargata, in riferimento alla sua situazione e a quella dell’ex coniuge Gianluigi Buffon, con cui ha avuto due figli (Louis Thomas, 17 anni, e David Lee, 15). Inoltre, a chi le ha scritto che si attendeva una sua ospitata a La volta buona, programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ha rivelato che non le è giunto alcun invito e che non ha certo intenzione di andare a bussare alla redazione per ottenere la possibilità di fare una chiacchierata. Infine parole dolcissime per suo marito, Alessandro Nasi, descritto come un uomo sensibile e intelligente.

“Per me famiglia allargata è fare ad esempio la vacanza tutti insieme con nuovi compagni etc. Trovo che non sia sano né per i bimbi, né per i grandi. Per il resto noi abbiamo Vivienne e loro (Buffon e Ilaria D’Amico) il loro bimbo (Leopoldo Mattia, 8 anni), perciò alla fine è una famiglia allargata, ma ognuno si fa la sua vita”. Così la Seredova che da un lato ha ribadito che non è per nulla d’accordo con il concetto della “famiglia allargata 2.0”, dall’altro ha lasciato intendere che oggi, con l’ex marito, ha un rapporto civile e cordiale. Ma niente ferie assieme.

“Ti aspettavamo a La volta buona”, le ha poi scritto un utente. Alena ha spiegato che l’ospitata non c’è stata per un semplice motivo, non le è arrivato alcun invito: “Non funziona che arrivi al portone della Rai, bussi e dici: “Scusate, eccomi qua”. Bisogna essere invitati…”

Infine l’ex modella ceca ha speso parole di profonda stima per il marito Alessandro Nasi, sottolineando come il manager sia entrato nella sua vita con gran rispetto anche dei figli avuti con Buffon. “Ho incontrato un uomo veramente intelligente, che dà importanza ai miei figli e al rapporto con loro. Un grande regalo”, ha evidenziato Alena. Tra l’altro, di recente, anche Buffon ha elogiato Nasi, ringraziandolo per aver accolto con sensibilità e saggezza Louis Thomas e David Lee.

Tornando al tema della famiglia allargata, Alena si è espressa sulla questione anche in una recente ospitata a Verissimo. Conversando con la padrona di casa Silvia Toffanin, ha rimarcato di avere le idee più che chiare sull’argomento. “Ho le idee ben chiare sui miei valori e questo non ci rientra”, ha dichiarato la 46enne. Di recente ha anche commentato le scuse di Buffon che si è detto dispiaciuto per come è finito il matrimonio. “Ci mancherebbe”, è stata la chiosa spontanea della Seredova.