Alena Seredova: “Io uscita senza intimo?”. La risposta spiazza tutti

Alena Seredova, 45 anni, in vena di confessioni ultra intime. L’ex modella ceca, che ha alle spalle un matrimonio con Gianluigi Buffon (con l’ex portiere ha avuto due figli, Louis Thomas, 17 anni, e David Lee, 15), ha ritrovato nel 2015 serenità e tranquillità sentimentale al fianco del manager Alessandro Nasi con il quale è convolata a seconde nozze. La coppia ha anche avuto una bimba, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Ma si torni alle questioni privatissime.

Alena, nelle scorse ore, si è dedicata ai suoi fan, aprendo il box di domande su Instagram. Un paio di selezioni sono state alquanto curiose. Ancor più curiose le risposte che la Seredova ha dato. Un utente le ha domandato se trova problemi a fare l’amore quando ci sono i figli in casa. Naturalmente la replica è stata sì. Tuttavia la 45enne ceca ha voluto aggiungere qualche dettaglio su come solitamente procede: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita”. Insomma, il ‘metodo Seredova’ insegna più o meno questo: mettere fieno in cascina quando si può (ammesso che lo si possa fare per tale ‘esigenza’) e poi vivere appunto di rendita.

Finite qui le confidenze? Assolutamente no. Alena si è voluta sbizzarrire, prendendo in considerazione una domanda alquanto pepata. Le è stato chiesto se sia mai uscita di casa senza biancheria intima. “Assolutamente sì”, ha detto senza fronzoli la moglie di Alessandro Nasi. Ha però voluto specificare che tale ‘pratica’ è da tempo che non la fa più. I fatti a cui ha fatto riferimento si sono svolti in passato, prima di conoscere l’attuale compagno

“Uscire senza biancheria intima? Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì. Perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva (la biancheria, ndr), assolutamente, sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba”, ha chiosato Alena.

Alena Seredova: la rinascita con Alessandro Nasi

La Seredova in diverse occasioni ha spiegato che il divorzio da Buffon è stato traumatico. Anche perché venne a sapere dalla radio che il marito aveva iniziato una relazione ‘clandestina’ con la giornalista Ilaria D’Amico. Furono mesi difficilissimi per Alena, la quale ha poi incontrato Alessandro Nasi che ha saputo corteggiarla ed entrare nella sua turbolenta vita d’allora in punta di piedi. Fu l’inizio di un grande amore culminato con la nascita di Vivienne e con il matrimonio.