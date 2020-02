Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi: sarà femmina

Alena Seredova è incinta: aspetta una bambina da Alessandro Nasi

Fiocco rosa per Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi, insieme dal 2014. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 febbraio, svela che la coppia è in attesa di una bambina. A sussurrarlo fonti vicine ai due ma pure le recenti paparazzate della modella ceca. L’ex signora Buffon è stata infatti sorpresa a fare acquisti in rosa. Al momento però non ha fornito ulteriori dettagli, la Seredova si è limitata a dire che il parto è previsto per il prossimo giugno. Per ora non è noto neppure il nome scelto per la piccola. Per la 41enne si tratta del terzo figlio dopo David Lee e Louis Thomas, avuti dal calciatore ora legato alla giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico.

Alena Seredova non ha mai nascosto la voglia di un terzo figlio

La notizia della terza gravidanza di Alena Seredova è arrivata come una vera sorpresa per gli esperti di gossip ma in realtà l’ex moglie di Buffon non ha mai nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma.“Terzo figlio? Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli e ogni tanto me lo chiedono. Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli. Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l’ho imparato sulla mia pelle”, ha dichiarato in una vecchia intervista.

Alessandro Nasi per la prima volta papà grazie ad Alena

Alessandro Nasi diventa papà per la prima volta. Il manager – cugino di Lapo Elkann – non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli fino ad oggi. Nel 2005 Nasi è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate Business Development a supporto delle attività dei settori del Gruppo dell’Asia Pacific. Da lì una carriera in continua ascesa che l’ha portato a ricoprire la carica attuale: è tra gli accomandatari che tengono in mano le chiavi della cassaforte dell’impero Agnelli.