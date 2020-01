Alena Seredova è incinta del terzo figlio: l’annuncio della soubrette su Instagram

Questa volta niente gossip ma realtà: Alena Seredova è incinta. La soubrette di Praga aspetta il terzo figlio dall’attuale compagno, il manager Alessandro Nasi. La Seredova ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha postato uno scatto del pancino che cresce. Alena non ha fornito ulteriori dettagli ma si è limitata a esprimere tutta la propria felicità con queste parole: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Una foto che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra i quali quelli di personaggi famosi come Laura Torrisi e Federica Fontana. Per la 41enne si tratta del terzo figlio dopo David Lee e Louis Thomas, avuti dall’ex marito Gigi Buffon.

Alena Seredova non ha mai nascosto la voglia di un terzo figlio

La notizia della terza gravidanza di Alena Seredova arriva come una vera sorpresa per gli esperti di gossip ma in realtà l’ex moglie di Buffon non ha mai nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma. Magari di una bambina, dopo i due maschietti di casa. “Terzo figlio? Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli e ogni tanto me lo chiedono. Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli. Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l’ho imparato sulla mia pelle”, ha dichiarato in una vecchia intervista.

Per Alessandro Nasi primo figlio da Alena Seredova

Se per Alena Seredova arriva il terzo figlio, per Alessandro Nasi si tratta del primogenito. Il manager – cugino di Lapo Elkann – non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli fino ad oggi. Nel 2005 Nasi è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate Business Development a supporto delle attività dei settori del Gruppo dell’Asia Pacific. Da lì una carriera in continua ascesa che l’ha portato a ricoprire la carica attuale: è tra gli accomandatari che tengono in mano le chiavi della cassaforte dell’impero Agnelli. Alessandro e Alena si frequentano dal 2014.