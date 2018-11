Alena Seredova diventa italiana: le parole su Ronaldo e la frecciatina a Buffon

Cittadinanza italiana per Alena Seredova: le ultime dichiarazioni su Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon

Alena Seredova sta per diventare finalmente italiana. Dopo tanti anni nel Bel paese, la showgirl sta per ottenere la cittadinanza tricolore. È stata la diretta interessata a dichiararlo in una recente intervista a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. “A breve otterrò la cittadinanza italiana. Sono felice, per me vuol dire molto. Avrei potuto ottenerla già in passato, ma solo rinunciando a quella ceca. Non lo trovai giusto. Ora, dopo due anni di attesa, ci siamo. Così mi sentirò ancor più vicina ai mie figli”, ha spiegato la Seredova, che è arrivata a Milano quando aveva 17 anni (ora ne ha 40) e si è poi trasferita a Torino per amore del suo ex marito, Gianluigi Buffon. E a proposito di quest’ultimo, dopo le dichiarazioni a Verissimo, Alena è tornata a parlare della fine del suo matrimonio. Non risparmiando una frecciatina all’ex marito, oggi felice a Parigi accanto alla giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: “Il matrimonio con Buffon non è finito per colpa mia”

“Un brutto epilogo non deciso da me. In certi casi la popolarità non aiuta, avevo gli occhi puntati addosso e non volevo uscire. Avrei voluto piangere da sola, senza farmi notare. Fu un momento molto duro”, ha confessato la ceca, che oggi convive con Alessandro Nasi, manager e componente della famiglia Agnelli (e dunque cugino di Lapo e John Elkann).“I figli sono la vera forza. Provavo a fingere per non crear loro problemi, indossavo una sorta di maschera per recitare una parte. Una parte che poi diventò quasi naturale per superare quelle difficoltà. Oggi con Gigi c’è un rapporto maturo, da adulti”, ha ammesso Alena.

Da tifosa juventina il pensiero di Alena Seredova su Cristiano Ronaldo

Complice la storia d’amore con Gigi Buffon, Alena Seredova è una sfegatata juventina. E lo è rimasta pure dopo il divorzio: una passione che condivide con i suoi bambini, Louis Thomas e David Lee. “Cristiano Ronaldo? Quando uscirono le prime voci pensai alla solita bufala. Acquisto clamoroso che ha reso tutti felici, i miei figli sono impazziti. Spero che la Juve continui così, ma non mi chieda della Champions. Sono scaramantica e tocco ferro, non mi sbilancio”, ha chiarito Alena Seredova.