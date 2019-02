Alena Seredova giura fedeltà alla Repubblica italiana: emozionata ringrazia il nostro paese

Alena Seredova presta giuramento alla Repubblica Italiana: emozionata ringrazia il nostro paese

Alena Seredova ha ottenuto la cittadinanza italiana. La showgirl ceca ha prestato giuramento alla Repubblica Italiana in Comune a Torino, tutto documentato da foto e video di un momento che lei stessa definisce emozionante. L’ex moglie del portiere Gigi Buffon è diventata a tutti gli effetti cittadina italiana. Tutto è stato immortalando in numerose immagini che la stessa Seredova ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La modella e attrice, dopo la fine dell’amore con Buffon, ha deciso di rimanere in Italia soprattutto per amore dei figli e del nuovo compagno Alessandro Nasi, con cui fa coppia fissa ormai da anni. Vive infatti sulle colline torinesi, e anche se molto affezionata alle sue origini, oggi si dice fiera di essere cittadina italiana. “Se mi sono emozionata? – scrive in un lungo post – Sì. Se attribuisco un valore a questo atto? Assolutamente Sì“, così ha commentato sui social Alena, esponendo alla rete le sue emozioni più profonde. Il nostro paese ha sicuramente dato molto alla bella showgirl ceca. Dopo il suo arrivo in Italia, la Seredova ha trovato qui l’amore, si è infatti sposata con l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon nel 2011 e da lui ha avuto due meravigliosi figli, David Lee e Louis Thomas. Dopo la separazione, molto sofferta, ha ritrovato di nuovo la serenità accanto al manager Alessandro Nasi con cui vive una splendida storia d’amore.

Alena Seredova cittadina italiana: il lungo post di Instagram e l’amore per l’Italia

“Oggi ho prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. Se mi sono emozionata? Si. Se attribuisco un valore a questo atto? Assolutamente Si. È una lunga storia d’amore quella che lega me a questo meraviglioso Paese: è qui che ho trovato amore, accoglienza, lavoro, amicizia. È qui che sono diventata mamma ed è qui che crescerò i miei figli. Sono molto felice oggi e lo sono perché “essere cittadina Italiana” arricchisce il mio essere “cittadina ceca”. L’integrazione è ricchezza, un valore inestimabile che in qualche modo sento di rappresentare e che voglio rappresentare, oggi più che mai. Abbiamo bisogno di raccontare quanto sia importante cancellare ogni tipo di “separazione” e paura per ciò che apparentemente è diverso. Oggi è il giorno degli innamorati e l’amore è Unione. Grazie Italia“, queste le parole di Alena Seredova, un ringraziamento all’Italia che come lei ha espressamente detto le ha regalato molto.

Alena Seredova: ritorno di fiamma con Buffon? È solo un gossip

Se ne è parlato e sparlato per mesi. Alena Seredova e Gigi Buffon non stanno tornando insieme. Il possibile ritorno di fiamma che il web vorrebbe tra i due ex coniugi è solo un gossip. La rete infatti era impazzita alla notizia. Gigi Buffon e Alena Seredova hanno divorziato nel 2014 e le cose sembra che non cambieranno. Il portiere del PSG oggi infatti è felice accanto alla giornalista sportiva, Ilaria D’Amico, con la quale ha avuto un bambino. Anche la Seredova ha ritrovato l’amore, accanto ad Alessandro Nasi.