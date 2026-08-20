Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, il piede che riaccende il gossip: l’ex tronista rompe il silenzio

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme? L’indiscrezione ha iniziato a circolare nelle scorse ore, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue storie di Instagram uno scatto alquanto curioso. Nell’immagine lo si vede tenere in una mano il piede di una donna. Alcuni fan hanno sostenuto che quel piede fosse quello dell’ex moglie, affermando che Alessia usa quel tipo di smalto. La vicenda è stata notata anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Palmeri, dopo che gli è venuto all’orecchio il gossip sul suo conto, è intervenuto in prima persona, smentendo di essere tornato a fare coppia con Cammarota. Ma a questo punto si è aperto un altro giallo.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non sono tornati insieme

“Nessun riavvicinamento. Ognuno qui ha la propria vita”, ha scritto Palmeri in un messaggio privato inviato a Venza, dicendo a quest’ultimo che se avesse voluto avrebbe potuto postare lo screenshot della sua spiegazione senza problemi. E l’esperto di gossip ha prontamente reso pubblica la chat. Dunque, nessun ritorno di fiamma tra Aldo e Alessia, che dopo la separazione sono comunque rimasti in buoni rapporti e remano nella stessa direzione per il bene dei loro tre figli.

Aldo Palmeri ha una nuova fidanzata? Si accende il gossip

Il punto è che dopo che Palmeri ha spiegato che il suo matrimonio non ha ripreso quota, è nato un altro gossip. Se quel piede di donna non è di Alessia, significa che Aldo ha iniziato una relazione con un’altra: questo il ragionamento fatto da molti. Su tale ricostruzione, per ora, l’ex tronista ha preferito non commentare alcunché. Anche se avesse una nuova fidanzata, non avrebbe nulla da nascondere. Da mesi è single. Con Cammarota l’amore pare essere definitivamente giunto al capolinea.

I due ex coniugi non hanno mai rivelato nel dettaglio i motivi che hanno portato il loro matrimonio su un binario morto. C’è stato chi ha parlato di tradimenti. La voce è stata smentita da Palmeri. Sembra quindi che le cause relative all’addio siano da ricercare in altri fattori.