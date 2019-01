Aldo e Alessia in crisi? La Cammarota spiega l’assenza dai social e fa chiarezza sulla situazione

Circa un mese fa Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia amatissima e seguitissima di Uomini e Donne, hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, con tanto di dediche al miele reciproche. E oggi? Come sta la coppia? Alcuni fan si sono un poco preoccupati sul loro conto, notando che su Instagram entrambi è da diversi giorni che non pubblicano scatti in comune. Al tempo dei social l’allarme scatta in fretta, così qualcuno ha chiesto alla Cammarota il motivo di tale assenza. L’ex corteggiatrice ha fatto chiarezza sulla vicenda, aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories.

Alessia Cammarota su Aldo Palmeri: “Si tratta di un periodo pieno di impegni e mi dispiace non tenervi aggiornati. Lo amo più del primo giorno”

Nessuna crisi in atto. Alessia e Aldo stanno benissimo e sono innamoratissimi. “Innamorata? Più del primo giorno. Più di ieri, meno di domani“, ha risposto la Cammarota a chi le chiedeva se la passione fosse ancora intensa nei confronti del marito. E gli scatti centellinati sui social? “Si tratta di un periodo pieno di impegni e mi dispiace non tenervi aggiornati”, la semplice motivazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha poi speso altre parole melliflue per Palmeri. “Aldo mi sosterrebbe anche se dovessi decidere di scalare l’Everest”, ha precisato a chi le ha domandato se lui sia sempre propositivo rispetto ai suoi progetti lavorativi.

Aldo e Alessia, basta figli: “Per me due sono abbastanza”

Inoltre, i fan hanno chiesto alla Cammarota perché abbia preso la decisione di non avere più figli. “Perché ho ventisei anni e due figli per me sono abbastanza. Li amo follemente e sono felice così”, ha spiegato Alessia. Qualcuno le ha poi chiesto se Aldo non le abbia mai fatto pressioni sul peso e sulla forma fisica, incitandola a dimagrire. Secca la replica: “Mai, l’avrei mollato subito”. Infine arriva la curiosità circa l’abitudine ad andare dal parrucchiere: “Ci vado 3 volte a settimana”.