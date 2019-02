Aldo a C’è posta per te perdona la mamma e la sorella: il colpo di scena finale

C’è posta per te, Aldo irremovibile: il ragazzo entra in studio affermando di non voler perdonare la mamma e la sorella

Litigi, incomprensioni e una diatriba familiare che dura da anni, questi i motivi che hanno spinto Aldo ad allontanarsi da sua mamma e sua sorella in questi anni. La loro storia, stasera, è stata raccontata a C’è posta per te e, anche se nessuno se lo aspettava, si è conclusa anche con una sorta di lieto fine. Aldo in trasmissione è stato invitato insieme alla moglie Stefania. Quest’ultima, come lui, in studio è entrata convinta di non aprire la busta alla cognata e alla suocera. E difatti così è stato. Stefania, che ha spiegato di aver sofferto troppo per le angherie subite, di mettere una pietra sopra al passato non ne ha voluto sapere.

C’è posta per te, Maria De Filippi riesce a convincere Aldo: la decisione di lui spiazza tutti alla fine

Viste le premesse, e vista la rabbia con cui Aldo (insieme alla moglie Stefania) si è presentato a C’è posta per te, non tutti si aspettavano stasera di veder ritornare il ragazzo sui suoi passi. Quest’ultimo, dopo aver dichiarato di voler chiudere la busta, ha cambiato idea proprio alla fine. Invitato da Maria De Filippi a riflettere sul bene che lo legava alla mamma e alla sorella, Aldo ha lasciato che la moglie lasciasse la puntata senza di lui. Mentre Stefania non se l’è sentita di perdonare le due donne lui, al contrario, ha accettato di salutarle e di provare ad ascoltare le loro ragioni. La famiglia non si è riunita per intero, è vero, ma almeno non c’è stata una chiusura totale.

Maria De Filippi riesce a convince Aldo a C’è posta per te: il ragazzo cambia idea e non chiude la busta grazie ai consigli della conduttrice

Un ruolo cruciale, in tutta questa storia, lo ha avuto sicuramente Maria De Filippi. La conduttrice, difatti, è riuscita a moderare perfettamente la discussione. Dopo aver sentito le ragioni di Aldo, però, le sono bastate poche parole e, in un attimo, il ragazzo ha cambiato subito idea. Un finale decisamente a sorpresa che, ancora una volta, ha tenuto attaccati allo schermo i telespettatori di C’è posta.