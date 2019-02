Alda D’Eusanio si scaglia contro Giacomo Urtis: “Siete dei macellai”

Alda D’Eusanio contro Giacomo Urtis: acceso scontro in diretta a Mattino 5

Scontro in diretta a Mattino 5 tra Alda D’Eusanio e Giacomo Urtis. Nel corso di questa mattinata, Federica Panicucci parla dei trattamenti estetici che diversi personaggi dello spettacolo decidono di effettuare per restare giovani. In particolare, viene citata Patty Pravo, ma anche Eleonora Giorgi, che di recente si è lasciata andare a una confessione inaspettata. L’attrice ha ammesso di aver effettuato degli interventi chirurgici per stare meglio con se stessa. In studio sono presenti anche Giacomo e Angelo Sanzio, il quale sono assolutamente pro ai lifting. Ed ecco che Alda interviene duramente contro tutti quei chirurghi che effettuano degli interventi estetici troppo esagerati. Secondo l’opinionista dell’Isola dei Famosi, i dottori dovrebbero essere i primi a controllare la situazione, che starebbe sfuggendo di mani a molti. Alda è convinta che ormai sono troppi coloro che, attraverso i lifting, modificano troppo i loro tratti del viso, diventando completamente un’altra persona. Urtis si sente chiamato in causa di fronte a questa critiche.

Alda D’Eusanio accusa i chirurghi che sfruttano i lifting: Giacomo Urtis e Angelo Sanzio non si trattengono

“Hai fatto qualcosa anche tu, ti sei tirata la faccia, i telespettatori non sono stupidi”, dichiara Giacomo contro le accuse di Alda. La D’Eusanio, però, risponde a tono: “Siete dei macellai!” A questo punto, interviene la Panicucci, che cerca di prendere il controllo della situazione. La conduttrice chiede ad Alda di calmarsi, poiché non dovrebbe accusare i chirurghi chiamandoli “macellai”. Ma la D’Eusanio è convinta di ciò che pensa e non nega che un giorno anche lei potrebbe affidarsi alla chirurgia estetica, ma solo per dare al suo viso un aspetto più sereno. “La mia faccia è la carta d’identità della mia famiglia, non mi vado a cambiare la faccia, rischiando la vita. Quello è rinnegare se stessa”, dichiara Alda a voce alta a Mattino 5. In questo caso a rispondere, con molta ironia, ci pensa Angelo: “Io più mi rifaccio e più somiglio a mia madre”.

Alda D’Eusanio convinta che molti stiano esagerando con la chirurgia estetica

Continua lo scontro e Alda spiega meglio la sua opinione: “La medicina estetica è il mantenimento, stiamo parlando di una cosa seria non scherziamo”. Ma non solo, la D’Eusanio aggiunge: “La chirurgia estetica viene usata in modo sbagliato. Arrivare a questi obrobri è un qualche cosa di disumano che muta il volto delle persone”. Ovviamente Urtis, che da poco ha effettuato un altro lifting, non è d’accordo con la sua opinione.