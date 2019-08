Alda D’Eusanio rifarebbe l’Isola dei Famosi: ma a una sola condizione

Alda D’Eusanio di nuovo opinionista all’Isola dei Famosi?

L’esperienza all’Isola dei Famosi ha sicuramente lasciato il segno nella carriera di Alda D’Eusanio. La giornalista e conduttrice ha partecipato in qualità di opinionista all’ultima edizione del reality show, quella vinta da Marco Maddaloni. Un’avventura condivisa con Alba Parietti che non sempre è andata nel verso giusto: più di una volta Alda e la collega hanno avuto da ridire sul comportamento di certi autori. Senza dimenticare le critiche di alcuni telespettatori, non sempre d’accordo sulle opinioni espresse dalla D’Eusanio. Che nel corso del programma ha pure battibeccato con qualche naufrago, in particolare con i più tenaci come Kaspar Capparoni e Soleil Sorge. Nonostante i lati negativi la D’Eusanio ritornerebbe nella trasmissione il prossimo anno, visto che lo show è stato riconfermato da Mediaset anche per il 2020.

Le parole di Alda D’Eusanio sull’Isola dei Famosi

“Fare l’opinionista all’Isola mi ha permesso di avvicinare persone che non conoscevo. Come Alba Parietti che è molto diversa da come sembra: è buona, intelligente, attenta. Invece Alessia Marcuzzi è solare, esattamente come appare. È stata un’esperienza positiva. Mi è dispiaciuto solo non poter intervenire quanto avrei voluto, perché è quello che deve fare un’opinionista: intervenire”, ha dichiarato Alda D’Eusanio alla rivista Lei. “Rifare l’esperienza? Assolutamente sì. Se mi facessero parlare di più”, ha aggiunto la 68enne.

Le ultime news sull’Isola dei Famosi 2020

In attesa di scoprire se Alda D’Eusanio e Alba Parietti saranno riconfermate all‘Isola dei Famosi 2020 in qualità di opinioniste, c’è già il nome della prima probabile concorrente. Secondo alcune indiscrezioni, la modella spagnola Natalia Bush starebbe facendo di tutto per entrare nel cast del reality show. Cast che, per l’ennesima volta, sarà capeggiato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi.