Alda D’Eusanio, la moglie di Kaspar ancora furiosa: Nicoletta dice la sua

Alda D’Eusanio, la moglie di Kaspar Capparoni furiosa dopo la puntata dell’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini la sostiene

Continua lo scontro tra Alda D’Eusanio e Veronica Maccaroni, la moglie di Kaspar Capparoni. Le due si sono già scontrare all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi in diretta. Il motivo? Secondo l’attore, l’opinionista farebbe delle battute poco carine sul suo contro. Veronica ha appoggiato, ieri sera, quanto detto dal marito, tanto da far nascere un acceso scontro in prima serata. Ed ecco che ora a Mattino 5, la Maccaroni ribadisce la sua opinione. La donna è convinta che Alda non faccia delle battute accettabili. Veronica ci tiene a precisare che non riguarda solo quanto accaduto con Kaspar, ma anche con altri naufraghi. La moglie di Capparoni è convinta che le parole della D’Eusanio andrebbero oltre il suo ruolo di opinionista. Nello studio di Federica Panicucci, c’è chi però difende l’operato di Alda, in quanto dire la sua e fare battute rappresentano il suo ruolo all’interno del programma. Ma Veronica non la pensa affatto così e a sostenerla ci pensa Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini.

Alda D’Eusanio e Nicoletta Larini contro Alda D’Eusanio a Mattino 5

Non è la prima volta che Veronica parla dei dissapori con Alda a Mattino 5. Infatti, la Panicucci ci tiene a fare il suo invito alla D’Eusanio nella sua trasmissione, per poter ribattere. La Maccaroni è ancora furiosa con l’opinionista, convinta che quest’ultima faccia delle battute poco carine nei confronti del marito. A sostenerla ci pensa Nicoletta, con cui ha anche instaurato una bella amicizia: “C’è modo e modo di dire le cose”. In studio c’è chi difende Alda, ma anche chi sostiene che Veronica non abbia tutti i torti, come Nino Formicola. Veronica non ha peli sulla lingua e continua a dire la sua senza problemi.

Alda D’Eusanio nel mirino di Veronica Maccaroni, moglie di Kaspar

“Io non l’ho offesa, ho detto che secondo me è un po’ pesante, non solo nei confronti di Kaspar. Lei lo dice con cattiveria, lei fa solo monologhi”, afferma Veronica riferendosi ad Alda. Sembra proprio che la moglie di Capparoni non abbia per nulla apprezzato i modi di fare dell’opinionista. Nel frattempo, Kaspar è stato eliminato nel corso del televoto lampo, come anche Bettarini, Soleil Sorge e Riccardo Fogli.