Alda D’Eusanio: una frase durante la diretta dell’Isola indigna il pubblico

Alda D’Eusanio prende la parola all’Isola dei famosi ma il pubblico non apprezza: la frase che ha fatto indignare i presenti in studio

Riuscire a gestire una diretta televisiva, spesso, è molto più difficile di quanto si possa immaginare. Per questo motivo, senza volerlo, chi prende la parola in questi casi può correre il rischio di esprimersi velocemente e di essere frainteso dal pubblico. Questo è successo stasera ad una delle due opinioniste dell’Isola dei Famosi, Alda D’eusanio, che parlando con Demetra Hampton si è lasciata sfuggire una frase che non è molto piaciuta ai presenti in studio. Cosa ha detto per fare così tanto arrabbiare il pubblico da beccarsi i “Buuu” delle persone che la stavano ascoltando? Ebbene, aver usato i termini “Bellezza sfiorita” riferendosi all’età di Demetra è stata considerata da molti un’uscita infelice.

Alda D’Eusanio a Demetra Hampton: “I tuoi 50… la tua bellezza sfiorita”

La settimana appena trascorsa non è stata semplice per Demetra Hampton. La naufraga, che all’Isola dei famosi ha avuto diversi momenti di sconforto, è stata allora interpellata stasera da Alessia Marcuzzi, proprio per cercare di capire bene l’origine del suo malessere. Con l’occasione, allora, Demetra ha potuto parlare anche con suo marito e, tra uno scambio di affettuosità e l’altro, è stato a questo punto che si è inserita Alda D’Eusanio. L’opinionista rivolgendosi ai due, ha detto: “La tua grande difficoltà è fare i conti con te stessa. Demetra tu stai facendo i conti con i tuoi 50, con la tua bellezza sfiorita”.

Alda D’Eusanio parla con Demetra e scatena le critiche: anche sui social gli utenti non hanno apprezzato le sue dichiarazioni

La frase pronunciata da Alda D’Eusanio, come anticipato sopra, non è piaciuta per niente al pubblico presente alla diretta. In studio, infatti, si è sentito una sorta di boato, segno questo che non tutto quello che è stato detto da Alda è stato apprezzato. Inutile il tentativo di lei di spiegarsi meglio e quello di Alba Parietti di sdrammatizzare facendo dell’ironia. Anche sui social, difatti, l’uscita dell’opinionista non è stata apprezzata.