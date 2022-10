Interpellata dal settimanale Nuovo sul caso Marco Bellavia, Alda D’Eusanio è tornata a parlare (male) del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 ha stroncato la carriera della giornalista e conduttrice che dopo aver fatto delle insinuazioni sulla vita privata di Laura Pausini alla quinta edizione del programma è stata praticamente allontanata dal mondo della televisione.

Alda D’Eusanio ha puntato il dito contro gli psicologici della trasmissione di Alfonso Signorini: a detta della 71enne sono loro i primi a fare degli errori di valutazione:

“L’errore è degli psicologi che devono valutare se un concorrente è in grado di reggere la pressione delle telecamere 24 ore su 24. A me la psicologa fece due domande in videochiamata, sottovalutando la mia fragilità. E, nel mio caso, si sapeva bene che ero stata in coma e che avevo avuto cinque emorragie cerebrali”

Alda D’Eusanio ha poi fatto un paragone tra il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia, iniziato lo scorso anno e giunto al termine nel giro di poche settimane, e quello di Marco Bellavia:

“Per fortuna si sono scusati con Marco Bellavia per non aver capito il suo problema: io invece sono stata cacciata via come una reietta e di me non si è più parlato, come se non fossi mai esistita”

La carriera distrutta di Alda D’Eusanio

La squalifica immediata alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi, ha decisamente distrutto la carriera di Alda D’Eusanio, che prima di varcare la porta rossa era stata corteggiata a lungo dalla produzione.

Da quando gli autori e la dirigenza Mediaset hanno letteralmente cacciato la giornalista e conduttrice dal reality show di Alfonso Signorini la 71enne non è più apparsa sul piccolo schermo. Nessuna apparizione dalle parti di Canale 5 e neppure in Rai, dove era spesso ospite in diversi salotti.

Indignata e sconvolta Alda D’Eusanio ha fatto causa a Mediaset ma non è l’unica battaglia legale che vede protagonista l’ormai ex gieffina. Il produttore discografico Adriano Aragozzini le ha chiesto un milione di euro di danni per avergli attribuito la “distruzione” artistica e umana di Mia Martini.

Laura Pausini, invece, ha denunciato la D’Eusanio per le false accuse di violenza domestica che hanno coinvolto anche il compagno Paolo Carta. Alda è stata espulsa all’improvviso: era in tuta e ciabatte quando gli autori del programma l’hanno chiamata e l’hanno mandata via.

Alla presentatrice non è stato permesso neppure di rientrare a prendere le sue cose. A tutti – altri concorrenti e volti delle più note trasmissioni della rete – è stato proibito di nominare la D’Eusanio.