Alda D’Eusanio: “Con i disturbi che ha non doveva andare al GF Vip”

Continua a far discutere la squalifica di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip. Dopo le squallide frasi su Laura Pausini e Paolo Carta la giornalista è stata fatta fuori dal cast del reality show. A prendere questa decisione Pier Silvio Berlusconi in persona, indignato dall’intera faccenda.

Sono passati giorni dall’addio di Alda alla Casa più spiata d’Italia eppure la D’Eusanio non ha ancora proferito parola sulla vicenda. In queste ore ha parlato, invece, Alessandro Meluzzi. Il famoso psichiatra e opinionista tv ha praticamente chiesto di perdonare la 70enne per il suo comportamento considerati i suoi problemi di salute.

Nel 2012 Alda D’Eusanio è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada. La conduttrice è rimasta in coma per settimane e questo ha inevitabilmente lasciato il segno nella sua vita. In più di un’intervista la D’Eusanio ha ammesso di aver perso la memoria cognitiva, di avere crisi epilettiche e dolorose emicranie.

I problemi di salute di Alda D’Eusanio

A tal proposito Alessandro Meluzzi ha dichiarato al settimanale Nuovo:

“Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata”

Meluzzi ha spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali”

Secondo lo psichiatra Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip può aver detto cose in una condizione di non piena capacità di coscienza, o di capacità di intendere e volere diminuita o grandemente scemata. Meluzzi ha addirittura consigliato all’avvocato di Alda di tenere presente questi problemi di salute in una eventuale disputa legale.

È evidente che presto Alda D’Eusanio dovrà recarsi in Tribunale. È stata querelata da Laura Pausini e Paolo Carta ma pure da Adriano Aragozzini, il giornalista accusato da Alda di aver boicottato Mia Martini. Nessun gesto eclatante è invece arrivato da parte di Maria De FIlippi. La conduttrice è stata praticamente apostrofata dalla D’Eusanio come una cattiva madre.

Le parole di Alessandro Meluzzi su Alda D’Eusanio

Alessandro Meluzzi ha aggiunto a proposito del caso Alda D’Eusanio:

“L’ipotesi è che in quella determinata circostanza può avere avuto un’attenuazione della sua vigilanza critica e autocritica, dicendo cose di cui non è in alcun modo responsabile”

Lo pischiatra ha poi attaccato la produzione del Grande Fratello Vip che, a suo dire, conosceva bene i problemi di salute di Alda D’Eusanio e non doveva metterla in una situazione così stressante:

“Alda ha sofferto per un disturbo circolatorio cerebrale e di solito certe cose si sanno nel mondo dello spettacolo. Gli autori e la redazione avrebbero dovuto proteggerla di più. Non dovevano farla entrare in Casa”

Tramite la rivista edita da Cairo Editore Alessandro Meluzzi ha inoltre consigliato alla D’Eusanio di affidarsi a persone che le vogliono davvero bene e a uno specialista che l’aiuti. Secondo l’esperto, Alda ha bisogno di una miscela di amore, medicina e umanità. Una miscela che di certo non ha ottenuto partecipando al Grande Fratello Vip.

L’esperienza nel bunker di Cinecittà è stata distruttiva per Alda D’Eusanio: questo grosso scivolone rischia di rovinare per sempre la sua brillante carriera televisiva.