Alberto Urso e Valentina Vernia, rottura: parla il cantante, il rapporto oggi

Alberto Urso e Valentina Vernia, è rottura: parla il cantante, il rapporto oggi con l’ex

La notizia era nell’aria da settimane, ora arriva la conferma anche dal diretto interessato: Alberto Urso e Valentina Vernia non sono più una coppia. Ognuno per la sua strada, anche se, con ogni probabilità, è rimasto un rapporto di stima e affetto tra i due ex. Nelle scorse ore Dagospia lanciava lo spiffero sulla rottura, oggi, in un’intervista rilasciata a Chi Magazine, il tenore toglie ogni dubbio e confessa che il suo cuore è libero. D’altra parte l’addio sentimentale lo si era captato già da un po’. Sui social sia Urso sia la Vernia erano diventati più ‘freddi’, non condividendo più foto e attimi in comune.

“Il mio cuore è libero, quindi è ballerino. Del resto ho solo 22 anni”. Addio Valentina

Intercettato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Urso ha fatto sapere di essere tornato single. “Il suo cuore è ballerino o di una ballerina (Valentina Vernia, ndr)?”, la domanda diretta rivolta al tenore dal magazine. “Il mio cuore è libero, quindi è ballerino. Del resto ho solo 22 anni”, la risposta di Alberto che ha confermato il naufragio sentimentale. Sui motivi che hanno portato allo strappo non ha parlato. Come è noto, il tenore è molto riservato sulla sua vita privata. Anche la Vernia non ha mai chiarito perché la love story sia giunta al capolinea. Quel che si sa è che i due ex continuano a seguirsi sui social e, ogni tanto, a scambiarsi like e piacevoli commenti, testimonianza di un rapporto non del tutto usurato, almeno a livello amichevole e professionale.

La storia nata ad Amici di Maria De Filippi tra Alberto e Valentina

Alberto e Valentina si sono conosciuti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cantante lui, ballerina lei: Urso, alla fine del talent di Canale 5 ha trionfato, alzando l’ambita coppa e portandosi a casa un contratto discografico. Finita l’avventura nella trasmissione ha coltivato per diversi mesi l’amore con la danzatrice, ma evidentemente qualcosa è poi andato storto.