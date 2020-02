Alberto Urso è di nuovo single: è finita con Valentina Vernia dopo Amici

By

Alberto Urso a Sanremo da single: la storia d’amore con la ballerina Valentina Vernia è giunta al capolinea

Alberto Urso è di nuovo single? Il punto interrogativo è d’obbligo, dato che si tratta di un gossip al momento e non confermato dai diretti interessati. Sarebbe comunque finita la storia d’amore con Valentina Vernia, che ha conosciuto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cantante lui, ballerina lei: Alberto e Valentina hanno vissuto insieme l’esperienza del talent show di Canale 5 e sono arrivati insieme al Serale, dove poi Alberto ha alzato la coppa del vincitore. Che stessero insieme però è venuto fuori dopo la fine di Amici 18 e sembravano molto uniti e innamorati. Cosa sarà successo oggi? Perché sarà finita? E soprattutto, sarà finita davvero oppure si tratterà solo di una crisi?

Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati: il cantante non è più fidanzato

Lo scoop su Alberto Urso non più fidanzato è arrivato da Dagospia, che nella rubrica Sanremo Spia ha scritto delle righe anche sulla vita sentimentale del cantante. Ecco cosa si legge nella rubrica in questione: “Il cantante ha il cuore libero, è infatti finito l’amore con la ballerina Valentina Vernia che aveva conosciuto proprio nel talent di Canale 5. La musica al primo posto”. Alberto stasera salirà sul palco dell’Ariston e farà il suo debutto al Festival di Sanremo, con il cuore libero a quanto pare. Il cantante comunque è molto concentrato sulla sua carriera e poco dedito al gossip, ma magari nel corso delle tante interviste a Sanremo riusciranno a strappargli una confessione sull’ex fidanzata Valentina Vernia.

Alberto Urso single, a Sanremo con una canzone dedicata a nonna Rosetta

Alberto canterà a Sanremo 2020 il brano Il sole ad est, che è dedicato a una donna ma non alla sua fidanzata, o ex tale. Nel corso di un’intervista a Chi, infatti, il cantante ha rivelato che il brano parla della donna della sua vita, ovvero sua nona Rosetta: “Ovunque mi trovi ho un punto di riferimento e quel punto è mia nonna, che è la mia salvezza, la mia casa”. Il forte legame tra Alberto e sua nonna è venuto fuori anche nel corso di Amici.