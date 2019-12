Alberto Urso sarà a Sanremo: commento e reazione di Valentina Vernia

Alberto Urso commenta la sua partecipazione a Sanremo 2020: spunta la reazione di Valentina Vernia, è polemica

Alberto Urso è ufficialmente uno dei cantanti in gara della prossima edizione del Festival di Sanremo. Nelle scorse ore, Amadeus, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, ha reso noto l’elenco di tutti i big che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio 2020. E tra questi c’è anche il lirico sbocciato ad Amici di Maria De Filippi il quale ha subito commentato la news con un lungo post divulgato sui suoi profili social. Sotto alla sua reazione web sono spuntate anche delle parole a lui dedicate di Valentina Vernia. Parole che sono prontamente state prese di mira da alcuni fan. Ricordiamo che negli ultimi giorni Urso e la Vernia sono stati assai chiacchierati. Secondo i rumors sarebbero in crisi. Qualcuno ha anche paventato l’ipotesi di una rottura.

Alberto su Sanremo 2020: “Difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento”

“Si chiude per me un 2019 ricco di emozioni e momenti indimenticabili. La vittoria di Amici ha rappresentato per me un sogno diventato realtà e non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, rendendo unico l’anno appena trascorso”, ha scritto Urso su Instagram. Il cantante lirico è poi passato a commentare l’ufficialità della sua partecipazione alla celebre kermesse canora ligure: “Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe!”.

Alberto a Sanremo, il commento di Valentina: “Così orgogliosa!

Sotto al post di Alberto è tornata a farsi viva Valentina. “So proud! (così orgogliosa, ndr)”, il commento della danzatrice. Da tempo Urso e la Vernia non si scambiavano interazioni social. I due, inoltre, hanno smesso di pubblicare scatti e momenti vissuti insieme. Da qui il proliferare di voci che hanno raccontato di una possibile crisi in corso. O addirittura di una rottura. Sulla questione i diretti interessati non si sono mai pronunciati e tutto rimane avvolto nel mistero. Ciò che non è un mistero è il malcontento di alcuni fan che, vedendo il commento di Valentina, le hanno ringhiato contro domandandole perché si faccia viva solo ora. La danzatrice ha preferito restare in silenzio, non concedendo alcuna replica.