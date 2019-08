Alberto Urso, lo sfogo: “Manca un mese, non riesco a smettere”

Amici, il successo di Alberto Urso dopo il talent show di Canale 5

Il successo di Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi è indiscutibile: il cantante lirico sta riuscendo a conquistare un numero sempre maggiore di fan con la sua musica, e la sua determinazione e umiltà non faranno altro che rafforzare il legame con i fan, visto che sono state proprio queste, assieme alla simpatia indiscutibile del ragazzo, a consegnargli la vittoria già ad Amici 18. Finora Alberto ha fatto varie tappe, raccolto la stima di attrici e attori amatissimi e famosi, e raccolto attestati di stima ovunque. Oggi il cantante ha parlato proprio della sua carriera e annunciato un nuovo progetto.

Alberto Urso, l’emozione per il primo concerto

“Manca un mese – queste le sue parole su Instagram – al mio primo concerto e non riesco a smettere si cantare! Vi aspetterò nei teatri con una grande orchestra e tante canzoni da cantare tutti insieme”. Tante emozioni insomma per il cantante, per il quale le cose ormai si fanno molto più serie e i progetti molto più importanti. E noi siamo sicuri che andrà tutto benissimo perché Alberto non è di certo uno scappato di casa ma un ragazzo che ha studiato per anni e anni e che si è sempre saputo mettere in gioco.

Le ultime news su Alberto Urso

Intanto vi ricordiamo che il vincitore di Amici di Maria De Filippi si sta preparando al lancio del suo secondo album dopo il successo di Solo, e che lo rivedremo presto ad Amici Vip, talent show che partirà prima di Amici, il cui cast comprenderà anche altri ex volti noti del talent show. Alberto non potrà che beneficiarne, così come ne hanno beneficiato tutti, e di questo ne siamo felici perché lo merita. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.