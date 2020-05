Alberto Urso, nuovo tatuaggio monstre a sorpresa: “Non vi arrabbiate”

Nuovo tatuaggio Alberto Urso, un leone monstre inaspettato: “Non vi arrabbiate”

“Ragazzuoli, non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino”, queste le parole di Alberto Urso in una delle sue ultime storie Instagram prima di mostrare un tatuaggio che di -ino ha davvero poco e che raffigura un leone che gli copre quasi tutto il braccio destro. Un tatuaggio monstre, avrà commentato senz’altro più di qualcuno, anche se alla fine dubitiamo che intaccherà il rapporto tra i fan e il cantante: ognuno è libero di fare del proprio corpo ciò che vuole, e sebbene questo tatuaggio sia effettivamente enorme non si può dire che sia brutto. Anzi. E comunque si spera che ci voglia ben altro per far arrabbiare un fan.

Alberto, dopo il nuovo tatuaggio il lirico regala ai fan una buonanotte speciale con Accanto a te

Dopo aver mostrato il tatuaggio in un’altra storia Instagram Alberto ha raccontato cosa avrebbe fatto subito dopo: “Mi metto al piano e mi rilasso un poco”. E infatti lo si sente cantare nelle storie successive la tanto apprezzata Accanto a te. Un talento innegabile, quello del vincitore di Amici 18, che ha così dato una buonanotte speciale a tutti i suoi fan. Non si tratta della prima volta – come i più informati sapranno senz’altro – ma, vista la bravura di Alberto, ci fa piacere condividere con voi queste occasioni in cui il cantante sfoggia tutto il suo talento.

News Amici Speciali, Alberto Campione della seconda puntata: il talento riconosciuto ancora una volta

Talento che l’ha portato a vincere la seconda puntata di Amici Speciali dopo una prima messa in onda in cui ha invece trionfato Ale Gaudino. Non sappiamo cosa succederà nella terza ma siamo convinti che anche in quel caso Alberto darà il massimo. E chissà che da re della foresta non diventi re del talent show un’altra volta.