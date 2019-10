Alberto Urso a Londra, novità: “Non svegliatemi”. Giordana: “Fiera di te”

By

Alberto Urso ricompare a Londra, novità: “Non svegliatemi, mi sembra un sogno”. Giordana Angi: “Torna presto”

Alberto Urso rispunta sui social e fa sapere di essere a Londra. Non solo, visto che ha anche informato i suoi fan di avere delle importanti novità da raccontare. Il tenore, vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha reso noto che a breve narrerà tutto ciò che sta preparando. Senza dubbio si tratta di un nuovo progetto musicale. A testimoniarlo i post e le Stories pubblicati da Alberto che si è ritratto negli studi di registrazione. Il suo largo seguito social è in trepidazione e già lo ha ricoperto di complimenti nell’attesa di scoprire i dettagli dell'”operazione londinese”.

Il viaggio londinese di Alberto: spunta anche Rudy Zerbi

“Oggi sono a Londra, presto vi racconterò cosa sta succedendo, nel frattempo non svegliatemi perché mi sembra tutto un sogno meraviglioso”, il commento di Urso su Instagram. Immancabile il pensiero dell’amica e collega Giordana Angi, altro astro nascente della musica italiana sbocciato nel talent Amici di Maria De Filippi. “Fiera di te, torna presto però”, le parole della giovane musicista riservate ad Alberto. Altra curiosità della trasferta londinese, riguarda la presenza di Rudy Zerbi. Anche il produttore discografico infatti ha raggiunto il tenore, come testimoniato dalle Stories di quest’ultimo. A breve se ne saprà di più di che cosa stanno architettando. Nel frattempo i fan del cantante sono in fibrillazione sui social. “Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la sorpresa”, un commento che ne riassume molti altri.

L’ascesa di Alberto Urso: il tenore che mette d’accordo tutti, grandi e piccini

Dopo la vittoria ad Amici, l’ascesa di Alberto Urso è stata inarrestabile. Il tenore è trasversale, riuscendo a far breccia in un pubblico ‘senza età’. Le adolescenti lo adorano, i giovani lo stimano, i ‘grandi’ lo coccolano. Sarà la faccia pulita, sarà che a differenza di molti suoi coetanei interpreta testi ‘raffinati’, sarà che è un tenore dal talento rigoglioso… Sarà quel che sarà, fatto sta che mette d’accordo proprio tutti, grandi e piccini. Chapeau!