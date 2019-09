Alberto Urso: “giorno importante” dopo Amici, Giordana a lei “Grazie del tuo amore”

Amici Celebrities, Alberto Urso agitato per un “giorno importante”

Grandi emozioni per Alberto Urso e Giordana Angi dopo la seconda puntata di Amici Celebrities, e no: non hanno a che fare direttamente col programma di Maria De Filippi, che ieri tra l’altro ci ha regalato una discussione inaspettata fra la padrona di casa e Filippo Bisciglia. Perché Alberto e Giordana sono così gioiosi? Il primo oggi sta tenendo un concerto importantissimo a Roma e a parlare di “giorno importante” è stato proprio lui su Instagram ammettendo di essere agitato: “Oggi è un giorno importante – ha così esordito il vincitore di Amici 2019 e attuale coach della Squadra Blu di Amici Celebrities –. Ammetto di essere molto agitato, mi sento un ragazzino alla prima esibizione. Sono grato alla vita per tutte le soddisfazioni che mi stanno arrivando – ha così proseguito – e sono grato a voi che mi sostenete sempre e che alleggerite con la forza che mi date, l’ansia e l’agitazione”. Non si può certo dire insomma che dopo Amici di Maria De Filippi il cantante lirico sia finito nel dimenticatoio; anzi abbiamo anche l’impressione che il suo successo arriverà molto lontano e non si fermerà a un paio d’anni.

Giordana Angi dopo Amici Celebrities: il rapporto speciale con Loredana Bertè

Messaggio pieno di emozioni anche quello di Giordana Angi che dopo la puntata di ieri ha voluto pubblicare un post su Instagram, però risalente a poche ore fa e non a dopo la messa in onda, in cui ringrazia una persona speciale; stiamo parlando di Loredana Bertè che l’ha invitata al suo concerto ad Aprilia, e qui sì che la cantante ha avuto le sue soddisfazioni visto che a sentire la rock star italiana sono arrivati in decine di migliaia: “Sentire di conoscerti da una vita – queste le parole di Giordana a commento di una foto che le vede entrambe cantare –, senza che sia realmente così e non so perché. Ti voglio un bene profondo, grazie della tua generosità e del tuo amore”. Viaggiamo troppo con la mente se pensiamo che ben presto queste due artiste sforneranno qualche bellissimo singolo insieme?

Le ultime news su Amici Celebrities dopo la seconda puntata

Intanto continua la polemica su Amici Celebrities dopo la puntata di ieri che ha visto Maria De Filippi scendere in campo in difesa della propria redazione per via degli attacchi di Filippo Bisciglia; la conduttrice sembrava davvero infastidita dalle insinuazioni di Filippo che tra l’altro oggi è intervenuto nuovamente sulla vicenda senza però cercare di giustificarsi. Per due che sorridono insomma c’è qualcuno che non avrà passato per niente bene questo week-end. Come andrà la terza puntata?