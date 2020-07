Alberto Urso, infortunio al braccio: fan preoccupati per il cantante di Amici

Brutto infortunio per Alberto Urso. Il vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi è apparso questa mattina sui social con il braccio fasciato. Quanto accaduto al cantante siciliano ha subito preoccupato i fan, che stanno chiedendo con insistenza delle spiegazioni. A pubblicare la foto che ritrae Alberto con il braccio fasciato è stato Rudy Zerbi sul suo account di Instagram. Urso ha poi prontamente commentato il post del professore di canto, ma senza rivelare alcun dettaglio in più. Infatti, al momento, non è chiara la dinamica di quello che è accaduto al vincitore di Amici. La vistosa fasciatura non ha potuto non attirare l’attenzione del pubblico che lo segue. Dalla didascalia pubblicata da Zerbi capiamo che Alberto si è rotto il radio del braccio, proprio in queste ultime ore.

Alberto Urso appare sui social con il braccio fasciato: la foto condivisa da Rudy Zerbi preoccupa i fan del cantante di Amici

“A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto”, ha scritto Rudy Zerbi nella foto che lo ritrae con Alberto Urso, questa mattina. Il giovane cantante siciliano ha subito commentato il post su Instagram: “Che sfiga”. Dopo di che, il professore di canto, in modo sarcastico, ha augurato al suo ex alunno una buona vacanza. Uno scambio di battute tra Alberto e Zerbi. Il pubblico attende ora di conoscere i dettagli dell’infortunio di Urso. Sono diversi i messaggi di affetto che, attualmente, i fan stanno condividendo sui social proprio per augurare una buona guarigione al 18esimo vincitore di Amici. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa potrebbe essere accaduto ad Alberto.

Alberto Urso, infortuno al braccio: ancora non rivelate le dinamiche, pare che il cantante abbia il radio del braccio rotto

Un brutto infortunio per Alberto. La notizia ha subito fatto il giro del web, ma non si sanno ancora i dettagli dell’incidente. Sappiamo che Urso potrebbe essersi rotto il radio del braccio. Si tratta dell’osso che, insieme all’ulna, forma lo scheletro di ogni avambraccio. Situato tra omero e ossa del carpo costituisce due articolazioni fondamentali per il movimento di tutto l’arto superiore. Dallo scambio di battute tra Alberto e Zerbi, possiamo di certo pensare che non è accaduto nulla di grave.