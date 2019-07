Alberto Urso, foto con ex di Uomini e Donne: “Significato speciale”, poi il traguardo

Alberto Urso e Natalia Paragoni, una foto insieme per gli ex di Amici e Uomini e Donne

Tra le tante storie pubblicate da Natalia Paragoni su Instagram noterete senz’altro quella in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compare in un selfie assieme ad Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che a quanto pare ha stregato anche il suo cuore. E non senza motivo se vi ricordate bene, visto che la musica voluta per la scelta di Andrea Zelletta, suo attuale fidanzato, è stata proprio Accanto a te, uno dei pezzi del suo repertorio che ha conquistato da subito i fan del talent show di Canale 5.

Le parole di Andrea e Natalia ad Alberto

Natalia ha taggato il suo Andrea nella storia Instagram scrivendo “La nostra colonna sonora”, e confermando di conseguenza quanto tiene alla canzone del tenore di Amici che quest’anno – come molti altri vincitori, a dire il vero – sta seguendo i casting per la prossima edizione. Andrea non si è mostrato meno entusiasta di Natalia: “Grande, Alberto! La tua canzone per noi – queste le sue parole su Instagram dopo uno sfogo contro gli haters che continuano a indirizzargli insulti e offese di ogni tipo – ha un significato speciale”. Più che per i loro ringraziamenti e per far parte della colonna sonora di due innamorati, Alberto in realtà oggi può festeggiare per altri motivi.

Il grande traguardo di Alberto Urso: “Grazie a tutti voi”

Sul suo Instagram si legge un messaggio chiarissimo: “Grazie a tutti voi, siamo diventati mezzo milione”; il riferimento è chiaramente al raggiungimento dei 500mila fan sul noto social network che non è certamente un traguardo da poco, se pensate che molti cantanti più affermati sono ancora lontani da quelle cifre. L’importante, ovviamente, sono i sold out, almeno in linea di massima viste le ultime polemiche nel mondo della musica, ma è chiaro che questo buon numero di fan è un risultato che, se aggiunto ad altri, sancisce un indiscutibile successo del tenore dopo Amici. Alla faccia di chi lo dava per scomparso per via del genere musicale che ha portato in televisione con umiltà, passione e talento.