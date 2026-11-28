Sarebbe nata una coppia a Ballando con le Stelle: l’ex sacerdote Alberto Ravagnani e la maestra Erica Martinelli avrebbero un rapporto che andrebbe al di là del discorso professionale. A spingere verso questa ipotesi è il racconto fatto dal settimanale Oggi, che ha riferito, con tanto di scatti fotografici, che il 33enne e la 30enne si sono dati appuntamento nei giorni scorsi al laghetto di Tor di Quinto, a Roma. Durante l’incontro non sarebbero mancati momenti romantici. Sarebbe anche scattato un bacio.

Ballando con le Stelle: Alberto Ravagnani e la maestra Erica Martinelli avrebbero una relazione

Non ci sarebbe sintonia solamente negli studi Rai tra la danzatrice professionista e l’ex sacerdote. I due avrebbero iniziato a coltivare un rapporto anche in privato. A proposito dell’appuntamento al laghetto di Tor di Quinto, il magazine Oggi ha spiegato che i due sarebbero arrivati all’incontro ognuno con la propria automobile. Ma al parco non si sarebbero persi di vista nemmeno un secondo: avrebbero camminato mano nella mano, per poi pranzare. Dopo il pasto, dove avrebbero parlato fitto fitto, avrebbero ripreso a camminare tra confidenze e abbracci. A testimonianza di ciò ci sono anche alcune paparazzate.

Tra l’altro, ci sarebbe stato anche un bacio che, però, i fotografi non sarebbero riusciti a immortalare. Dunque chi sosteneva che tra i due ci fosse un’intesa alquanto particolare a Ballando con le Stelle, potrebbe avere ragione. Al momento, i diretti interessati hanno evitato di commentare le indiscrezioni sul loro conto. Non è detto che durante la diretta in prime time su Rai 1 del programma condotto da Milly Carlucci possa essere affrontato l’argomento.

La brutta pagina di tv con protagonista Pierluigi Diaco

Il servizio di Oggi arriva a poche settimane di distanza dall’intervista di Ravagnani con Pierluigi Diaco. Un episodio che ha provocato un’ondata di indignazione, compresa quella di Milly Carlucci. Secondo molti, il giornalista si è reso protagonista di una serie di domande fuori luogo. Diaco ha infatti incalzato l’ex sacerdote chiedendogli di esporsi senza filtri sul suo orientamento sessuale. Nonostante il palese disagio di Ravagnani, il conduttore ha continuato imperterrito a provare a estrapolare dichiarazioni di natura personale. Una brutta pagina di televisione.